余偉文：美收水可致樓價跌

余偉文說，香港至2月份通脹仍處1.6%的低水平，預期全年最多升至2%，認為本港將更關注如何支持經濟增長。但若美國加息的影響外溢至亞洲，潛在風險可能十分大，例如引發大量資本外流、本地流動性廣泛收緊、高槓桿企業面對融資壓力，樓價也有下跌風險，尤其是香港經濟剛由疫情復蘇，情况將更難控制。

他預告，香港在聯繫匯率制度下，當美元利率上升，港美息差擴大，港元將有資金流出，銀行體系結餘將下降，惟目前香港銀行體系流動性強，資金流出也屬於聯匯設計一部分。

余偉文又強調，未有迹象顯示市場出現央行退市恐慌，認為聯儲局對收緊貨幣政策的市場溝通做得較好，亞洲經濟體財政狀况穩健，但難以預測之後發生的變化；金管局會做好準備應對資金急劇流動，預留政策工具。余偉文表示，香港實行聯繫匯率制度，沒有空間透過貨幣政策刺激經濟，需要依靠財政政策。香港作為細小而外向的經濟體，需要密切關注已發展國家因應高通脹環境而加息，以致對資金流動的影響，並保持警覺。