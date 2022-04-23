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余偉文：美收水可致樓價跌

【明報專訊】金管局總裁余偉文昨日以視像方式在博鰲亞洲論壇發言，提到美國目前面對高通脹問題，令聯儲局今年可能採取更進取的緊縮政策，一旦影響外溢至亞洲，可能會引發更多潛在風險，如資本外流、樓價下跌等，但強調金管局會預留政策工具，做好應對資金急劇流動的準備。

余偉文說，香港至2月份通脹仍處1.6%的低水平，預期全年最多升至2%，認為本港將更關注如何支持經濟增長。但若美國加息的影響外溢至亞洲，潛在風險可能十分大，例如引發大量資本外流、本地流動性廣泛收緊、高槓桿企業面對融資壓力，樓價也有下跌風險，尤其是香港經濟剛由疫情復蘇，情况將更難控制。

他預告，香港在聯繫匯率制度下，當美元利率上升，港美息差擴大，港元將有資金流出，銀行體系結餘將下降，惟目前香港銀行體系流動性強，資金流出也屬於聯匯設計一部分。

余偉文又強調，未有迹象顯示市場出現央行退市恐慌，認為聯儲局對收緊貨幣政策的市場溝通做得較好，亞洲經濟體財政狀况穩健，但難以預測之後發生的變化；金管局會做好準備應對資金急劇流動，預留政策工具。余偉文表示，香港實行聯繫匯率制度，沒有空間透過貨幣政策刺激經濟，需要依靠財政政策。香港作為細小而外向的經濟體，需要密切關注已發展國家因應高通脹環境而加息，以致對資金流動的影響，並保持警覺。