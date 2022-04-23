美證交會再列17中企入退市臨時名單 知乎理想上榜 中證監重申仍與美方談判

明報記者 葉翠

知乎昨日股價「狂插」近24%，理想汽車亦挫3%，而不少處於名單中的在港上市中概股跌幅介乎2%至5.5%（見表）。SEC表示，今次納入名單的17家公司需於5月12日前提交申辯證據，以證明自己不具備被除牌的條件。另外，SEC再將5家中概股轉入確定名單，包括百度（9888）、愛奇藝（美：IQ）、富途（美：FUTU）等的第三批公司。

百世貝殼曾傳擬港上市

除理想汽車、知乎及中國食品外，最新一批被加入臨時名單的企業中，百世（美：BEST）及貝殼找房（美：BEKE）均曾傳出擬來港上市；至於目前在美國OTC（場外交易）上市的瑞幸咖啡（美：LKNCY）、本港擁有業務的金融機構尚乘（美：AMTD）今次亦榜上有名。

昨首日在港掛牌的知乎回應，公司已完成在香港的雙重主要上市，後續會密切關注進展，認為事件對其影響有限。理想汽車則表示，會盡量確保符合上市要求，並維持在港美兩地雙重主要上市地位。

中概股退市陰霾持續，方星海昨日在博鰲亞洲論壇上重申，當前中美審計監管合作談判進展順利，基本上每隔一周就會與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）視像談判一次，有信心雙方不久後將達成合作協議，令相關不確定性很快就會消除。

方星海：中證監支持企業境外上市

方星海又稱，中證監支持內地企業到境外上市，目前中國仍然是一個發展中國家，資本市場發展未夠充分，強調支持企業利用境內外市場發展的方向不會改變。

不過，此前SEC主席Gary Gensler表示，對中美在短期內達成協議，避免中概股遭除牌持懷疑態度，表明中企須完全遵守美方審計要求，直指「幾乎沒有妥協餘地」。他提到，美方要求全面參與審計過程，如果請求被阻止，意味該要求未得到滿足。