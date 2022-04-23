moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美證交會再列17中企入退市臨時名單 知乎理想上榜 中證監重申仍與美方談判

【明報專訊】中概股除牌風波持續發酵，美國證交會（SEC）再依據《外國公司問責法》（HFCAA）「出手」，把17家中概股列入有退市風險的臨時名單，為3月以來第五批。當中已在港上市的中資企業包括理想汽車（2015）、中國食品（0506），以及昨日掛牌的知乎（2390）。另一邊廂，中證監副主席方星海昨再度重申，基本上每隔一周會與美方談判，以解決中美審計分歧，又強調支持中企到境外上市。

明報記者 葉翠

知乎昨日股價「狂插」近24%，理想汽車亦挫3%，而不少處於名單中的在港上市中概股跌幅介乎2%至5.5%（見表）。SEC表示，今次納入名單的17家公司需於5月12日前提交申辯證據，以證明自己不具備被除牌的條件。另外，SEC再將5家中概股轉入確定名單，包括百度（9888）、愛奇藝（美：IQ）、富途（美：FUTU）等的第三批公司。

百世貝殼曾傳擬港上市

除理想汽車、知乎及中國食品外，最新一批被加入臨時名單的企業中，百世（美：BEST）及貝殼找房（美：BEKE）均曾傳出擬來港上市；至於目前在美國OTC（場外交易）上市的瑞幸咖啡（美：LKNCY）、本港擁有業務的金融機構尚乘（美：AMTD）今次亦榜上有名。

昨首日在港掛牌的知乎回應，公司已完成在香港的雙重主要上市，後續會密切關注進展，認為事件對其影響有限。理想汽車則表示，會盡量確保符合上市要求，並維持在港美兩地雙重主要上市地位。

中概股退市陰霾持續，方星海昨日在博鰲亞洲論壇上重申，當前中美審計監管合作談判進展順利，基本上每隔一周就會與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）視像談判一次，有信心雙方不久後將達成合作協議，令相關不確定性很快就會消除。

方星海：中證監支持企業境外上市

方星海又稱，中證監支持內地企業到境外上市，目前中國仍然是一個發展中國家，資本市場發展未夠充分，強調支持企業利用境內外市場發展的方向不會改變。

不過，此前SEC主席Gary Gensler表示，對中美在短期內達成協議，避免中概股遭除牌持懷疑態度，表明中企須完全遵守美方審計要求，直指「幾乎沒有妥協餘地」。他提到，美方要求全面參與審計過程，如果請求被阻止，意味該要求未得到滿足。