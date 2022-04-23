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瑞信：澳門貴賓廳結業 500億債或牽連博企

【明報專訊】澳門貴賓廳龍頭太陽城及德晉去年底先後結業，整個行業現時已接近完全消失。瑞信發表報告，估計當地貴賓廳結欠債務或高達500億元，指若賭客向博企追究，或構成財務風險。該行估計，涉足較多貴賓博彩業務的永利澳門（1128）或面對較多追討個案，至於澳博（0880）所受影響則可能較預期小。

倘賭客追究博企 或構成財務風險

瑞信指出，合共佔澳門貴賓廳市場達72%的兩大龍頭太陽城及德晉結業，估計兩家賭廳集團合共結欠債務達1000億元，即使保守估計也高達500億元，恐與他們合作的博企有機會「上身」。隨着新冠疫情爆發，瑞信指很多內地賭客暫時未能訪澳，因此相信賭廳或未能夠收回大量應收款。該行以2019年第四季澳門貴賓博彩轉碼2000億元，以及貴賓廳業界最少要660億元資金營運、通常應收帳期約1.5個月計，推算貴賓廳應收帳最高達1000億元。在高槓桿營運下，該行估算貴賓廳應付帳達900億元。

雖然博企現時不用為該等債務作撥備，但是按此前曾有賭客追討貴賓廳不果，轉而向永利澳門及美高梅中國（2282）追討的案例，預期賭客向博企追討貴賓廳欠款個案將會陸續浮現，並估計同時已背負高額負債的永利面對風險最大。銀河娛樂（0027）、永利澳門、新濠博亞、澳博、金沙中國（1928）及美高梅中國面對貴賓廳賭客追討的潛在債務風險，分別料達132億元、110億元、85億元、68億元、58億元及47億元。