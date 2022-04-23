moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美加息半厘幾無懸念 鮑威爾最「鷹」表態 美匯再破101

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾周五凌晨在國際貨幣基金組織（IMF）的研討會再次放鷹，暗示可能在5月初的議息會議加息半厘，並表示之後可能需要類似幅度的加息以遏抑通脹，強調把較大力度的加息，放在加息周期前期（front-end loading）值得考慮。彭博社形容，這是鮑威爾迄今，為遏抑通脹的最激進表態。

市場料6月再加0.75厘

利率期貨數據顯示，交易員對聯儲局將在5月加息半厘毫無懸念，預期聯邦基金利率區間由目前介乎0.25至0.5厘，上調至介乎0.75至1厘的概率幾近百分百（見表）。至於聯儲局的6月會議，投資者押注在5月加息半厘的基礎上，再加息0.75厘的概率也接近九成。至於7月再加息半厘的概率也在八成以上。

數據反映市場人士最新預期，聯儲局未來3次會議的加息幅度，將在半厘至0.75厘之間，加息路徑比原先預期更陡，可能是1982年以來最急速的加息步伐。美匯指數再升穿101，美國國債孳息率向上。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率高見2.77厘，接近2018年7月高位。美國5年期國債孳息率昨曾升穿3厘，與美國10年期及30年期的國債孳息率倒掛，後兩者昨晚在2.9厘左右徘徊。

債息倒掛 美股早段續跌

孳息率曲線出現倒掛，是由於投資者拋售短期國債，買入長債，反映其對經濟缺乏信心。繼前日之後，美股三大指數早段下滑，道指一度跌逾600點。

高盛的分析指出，迹象顯示勞動力市場緊張，商業情緒轉弱，加上美國10年期國債孳息率反彈，滯脹（Stagflation）的擔憂再次浮現。按揭擔保公司房貸美（Freddie Mac）的數據顯示，美國30年期固定按揭平均利率升至5.11厘，而對上一周已觸及5厘，是2011年以來首次。按揭利率與美國10年期國債孳息率密切相關。

鮑威爾預告，將在5月會議討論加息半厘的選項，並強化了6月再加息半厘的預期。鮑威爾援引上月的政策會議紀錄，稱許多聯儲局官員認為「一次或多次」加息半厘，對遏抑通脹可能是合適的。彭博經濟研究高級美國經濟學家Yelena Shulyatyeva 表示，鮑威爾「准予5月加息半厘，但我認為6月也會加息半厘甚至更多」。

讚前主席沃爾克狠加息

鮑威爾形容，目前就業市場的人力需求過熱，是「不可持續的熾熱」。他在周四另一場講話，又讚揚聯儲局前主席沃爾克（Paul Volcker）在1980年代初為遏抑通脹大幅加息。在沃爾克領導下的聯儲局，曾將基準利率提高至20厘。美銀證券全球經濟主管哈里斯（Ethan Harris）稱，美國經濟會否陷入衰退大概是五五波。

聯儲局放鷹之際，加拿大央行行長麥克倫（Tiff Macklem）亦表示，不排除未來一次過加息多於半厘。加拿大央行上周已宣布加息半厘，是七國集團（G7）當中，首家在新冠疫情後採取如此大幅加息的央行。

（綜合報道）

[國際金融]