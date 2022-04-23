歐央行「很可能」年底前加息

英消費信心負38點 海嘯後低

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，英倫銀行處於貨幣政策的緊縮路徑上，這是一條狹窄的道路，是在遏抑通脹及避免經濟衰退之間走鋼線。他指出，英國3月通脹率按年升幅達到7%，是由美式的經濟過熱及強勁需求，加上歐洲能源價格所造成，最終可能抑制消費者支出。

他預期能源價格等因素，將導致英國通脹進一步上升。英倫銀行迄今已加息3次，將利率提升至0.75厘。英國4月的標普全球（S&P Global）服務業及整體經濟PMI，跌至3個月低位，加上3月零售額跌幅比預期嚴重，消費者信心指數跌至接近有紀錄以來低位，英鎊兌歐元跌至2020年11月以來低位。研究公司GfK的數據顯示，衡量消費者如何看待個人財務狀況和整體經濟前景的英國消費者信心指數，在4月跌至負38，為2008年以來的最低水平。

黑田東彥：距2%通脹目標仍遠

日本央行行長黑田東彥則無視日圓近期的跌勢，重申超級寬鬆的貨幣政策，直至通脹率邁向2%的通脹目標。他說，雖然美國經歷了需求拉動的通脹，但對於日本，大宗商品價格上漲的影響最大，由於供應因素導致的大宗商品價格上漲，不太可能立即導致工資和物價持續上漲。他認為日本距離2%的通脹目標仍然遙遠。

（綜合報道）

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