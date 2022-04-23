Snap活躍戶增長勝預期 股價飈5%

彭博行業研究的分析師辛格（Mandeep Singh）指出，Snap在同行中發展仍然健康。不過該公司仍面臨一些短期困難，例如烏克蘭戰爭將繼續對其業績構成壓力。Snap表示，首季的收入增長起初超出公司內部預期，直到烏克蘭戰爭爆後大量廣告商暫停廣告活動，預期戰爭將繼續影響客戶的營銷預算。Snap第一季銷售額按年增長38%至10.6億美元，略低於分析師預期。該公司預期第二季收入增長介乎20%至25%，低於分析師預期的28%增幅。

此外，面對外國股東施壓，東芝（日：6502）決定賣盤，並表示將向投資者招標，包括那些希望將東芝私有化的投資者。

東芝擬賣盤 向投資者招標

東芝股東一個月前否決了將該公司一分為二的計劃。日本以外的主要股東傾向把整個集團賣給私募股權投資公司，但東芝管理層早前否決了這提議。美國私募股權投資公司貝恩資本（Bain Capital）在上月底表示，正研究收購東芝的可能性。

東芝稱將向競標者徵詢不具約束力的收購提議，並在6月的年度股東大會前完成初步評估。

（綜合報道）

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