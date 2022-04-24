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歐盟：用盧布付俄天然氣費 未違制裁令

標籤：經濟

【明報專訊】俄羅斯與烏克蘭自從爆發戰爭後，俄羅斯受西方大國制裁，該國提出被他們列為的不友好國家，要利用盧布繳付天然氣費時限快到。歐盟最新指導文件引述研究指出，在歐盟成員國內的企業若按俄羅斯要求的系統去繳付氣價，未有違反他們落實的制裁令，但是在文件內，未有交代若要合規所需的要求及程序。

未交代合規所需要求及程序

根據俄羅斯對不友好國家的交易安排，該等國家要在當地銀行天然氣工業銀行（Gazprombank）開設帳戶，並向該銀行存入歐元或美元，然後兌換成俄羅斯盧布繳付購氣費用。歐盟向成員國發出指引文件指出，俄羅斯的法令，在符合歐盟的制裁機制下，不一定會阻止歐盟國家企業的支付流程。不過，有關法令要求所需的取消程序，目前未見清晰。指引文件建議買方向莫斯科尋求確認，能否繼續支付歐元。

正當交易員等待歐盟決定，對向俄購氣的支付方案作出最後裁決時，歐洲燃氣期貨價在上周五先升5.2%，後倒跌4.8%，業界並預期歐盟最終會在支付方案尋求解決方法。同時，英國已發出臨時執照，容許氣商向Gazprombank付費到今年5月底。

這與歐盟此前對俄羅斯實施制裁的強硬態度，出現讓步。另美國財政耶倫亦放風，願意考慮削減前總統特朗普時代對內地徵收的關稅，以減低受到通脹持續上升的影響。