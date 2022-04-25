不要加入廣告營銷這一行

標題的這句說話，是我在大學講職業生涯規劃，或是教轉職課程時語重心長的一句話。不時有學生上過幾節課，會跑來問我究竟做Agency還是做品牌好，要不要轉工。或許我應該為自己上堂內容吸引了學生入行高興了3秒，但往往跟學生們聊多幾句，最後都會潑他們一盆冷水。

升職快人工高？

數碼及社交媒體人才需求大，在聘請平台上長期要人。加上市場廣告營銷轉型，從傳統媒體極速走向數碼媒體，不論是媒體、品牌和Agency對人才的需求都很大。形成外間感覺人工高晉升快的感覺。事實或許不如大家想像的美好。

天天推出新的行業

數碼及社交媒體營銷轉變極速，各大平台新功能日新月異，今天學識的明天就可能不管用。新平台新科技也不停推出，單是要學識使用已殊不簡單，莫說要將品牌產品服務做有效的宣傳。還有香港人本來在工作崗位普遍已一人身兼數職，而營銷部門更往往是一個人當一隊人用。看似「人工高」，以時薪計可能是趨向「最低工資」。

Agency還是In-house好

以前不少人期望加入Agency，假以時日有好經驗好網絡，然後就轉工入In-house「升呢」做客。一心轉工的學生有問，究竟兩者如何選擇。Agency有不同客戶，工作多有新鮮感，品牌in-house可以比較專注湊好一兩個產品。擔心Agency扮演「被捽」要超時工作？我認識的品牌Marketers往往是在我作為Agency收工後晚上才向我求救問問題，因為那個時候他們才從會議室跑出來回到辦公桌工作。在家工作令工作再無地域限制，大家何時何地都要工作，這一行更甚。「被捽」？人在江湖那一個不會「被捽」？只是對象是客人，還是老細罷了。做品牌絕對不見得是輕鬆的差事。

轉職入行好嗎

疫情下不少行業在市場上有很大的轉變，很多人仍然尋求職業生涯的改變。數碼及社交媒體這一行可能會吸引不少想轉職的朋友留意。但是如果你一心只求穩定，高人工升職快，就真的要留意剛入職沒有經驗的起薪點，往往比你之前有經驗的工作低，而且需要學習的也殊不簡單。如果你有幸準時下班，也要有心理準備付出額外的時間去學習彌補自己經驗的不足。