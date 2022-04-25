不要加入廣告營銷這一行

標題的這句說話，是我在大學講職業生涯規劃，或是教轉職課程時語重心長的一句話。不時有學生上過幾節課，會跑來問我究竟做Agency還是做品牌好，要不要轉工。或許我應該為自己上堂內容吸引了學生入行高興了3秒，但往往跟學生們聊多幾句，最後都會潑他們一盆冷水。
數碼及社交媒體人才需求大，在聘請平台上長期要人。加上市場廣告營銷轉型，從傳統媒體極速走向數碼媒體，不論是媒體、品牌和Agency對人才的需求都很大。形成外間感覺人工高晉升快的感覺。事實或許不如大家想像的美好。
數碼及社交媒體營銷轉變極速，各大平台新功能日新月異，今天學識的明天就可能不管用。新平台新科技也不停推出，單是要學識使用已殊不簡單，莫說要將品牌產品服務做有效的宣傳。還有香港人本來在工作崗位普遍已一人身兼數職，而營銷部門更往往是一個人當一隊人用。看似「人工高」，以時薪計可能是趨向「最低工資」。
以前不少人期望加入Agency，假以時日有好經驗好網絡，然後就轉工入In-house「升呢」做客。一心轉工的學生有問，究竟兩者如何選擇。Agency有不同客戶，工作多有新鮮感，品牌in-house可以比較專注湊好一兩個產品。擔心Agency扮演「被捽」要超時工作？我認識的品牌Marketers往往是在我作為Agency收工後晚上才向我求救問問題，因為那個時候他們才從會議室跑出來回到辦公桌工作。在家工作令工作再無地域限制，大家何時何地都要工作，這一行更甚。「被捽」？人在江湖那一個不會「被捽」？只是對象是客人，還是老細罷了。做品牌絕對不見得是輕鬆的差事。
疫情下不少行業在市場上有很大的轉變，很多人仍然尋求職業生涯的改變。數碼及社交媒體這一行可能會吸引不少想轉職的朋友留意。但是如果你一心只求穩定，高人工升職快，就真的要留意剛入職沒有經驗的起薪點，往往比你之前有經驗的工作低，而且需要學習的也殊不簡單。如果你有幸準時下班，也要有心理準備付出額外的時間去學習彌補自己經驗的不足。
數碼媒體這一行真的如此不濟嗎？如果你單以為做「小編」抽水兩句就可以𢭃人工，我當然奉勸不應如此天真。我自己其實很喜歡這一行和現在的工作，也很享受用自己的知識和經驗跟品牌的營銷部門一起解決問題的感覺。大前提是這一行應該要有不斷學習，多走一步解決問題的心態。退後一步想，其實這種心態，在其他行業又何嘗不是一樣？
鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！
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