UNY母企：港消費模式變 內地客爆買不再 料消費由「體驗」主導 今年銷售暫仍保持審慎

明報記者 周綺琪

據港府2020年發表的《2020年經濟概况及2021年經濟展望》報告，當中統計2010年至2019年的10年間，旅客消費在整體零售業銷售佔比可達30%至40%。不過，自2020年全球爆發疫情、各地封關，本地零售市况全面步入寒冬。

各地通關後 國際品牌料「回流」

黃百全接受本報專訪時指出，香港一直為多國人源集散地，故以往滿足遊客的品牌均較吃香；過去兩年旅客絕迹，消費生態迎來急劇轉變，其中零售市場改以本地客源作主導，相關品牌自然面臨挑戰，部分更撤出香港。不過，他認為隨着未來各地逐步恢復通關，國際品牌將伺機重回本地市場。

提及新冠疫情期間零售模式急劇轉變，黃百全認為，通關後零售市場或會出現新趨勢，重回的遊客相信轉以「體驗」消費模式作主導，其消費目的、模式及組合均較疫情前出現較大變化。他續稱，相信香港亦可維持對商旅遊客的吸引力，並有助推動本港經濟生態。他提到，集團去年底首度推出網上商店，期望網上銷售短期目標整體佔比可達高單位數，但因為集團更着重顧客的「現場感」，提供更好消費體驗，因此相信對實體店需求仍然存在。

至於新冠疫情帶挈超市等民生類商戶逆市「發圍」，事實上不同類比消費差異極大，黃百全透露，由疫情爆發、即2020年至今，非食品類、非日常生活需要等產品銷售額，期內跌幅最多可達五至九成；而居家用品、煮食用品、食品等產品銷售額，期內相關銷售額則平均增加三至四成。

疫情拖累下，過去兩年整體零售市道反覆（見圖），據統計處資料，今年2月第五波疫情爆發，當月零售銷售已挫14.6%，當中百貨公司更挫近兩成。

今年銷售額跑贏去年 信心不大

黃坦言，觀乎首季銷售表現，對今年銷售額跑贏去年信心不太大，業務需視乎疫情發展，目前維持審慎樂觀。倘本地疫情持續緩和，除日常生活用品，不同類別產品需求均會回升；而日後各地順利通關，相信非基本用品銷售或會出現「報復式消費」。

[專訪]