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指地緣政治風險上升 匯控股東籲分拆亞洲業務

【明報專訊】匯控（0005）公布今年首季度業績前夕，再有股東呼籲該行重新考慮分拆旗下亞洲業務。《星期日泰晤士報》昨日刊登文章，引述一名積極匯控股東稱，集團2020年宣告重整戰略目標聚焦亞洲，放棄分拆亞洲業務，惟至今兩年業務表現似乎暫不達標；該名股東回應本報查詢時表示，除業務表現外，由近年中美角力到近期爆發的俄烏戰事，似乎反映全球化戰略風險上升，認為管理層需認真考慮分拆業務減低風險。

倡「一分為二」 香港倫敦分管業務

報刊文章引述該名不具名股東建議匯控董事會，考慮將銀行「一分為二」，其中一家專注亞洲業務並保持香港上市地位，總部設在香港；另一家公司則設於倫敦，持有集團其餘亞洲以外業務。他認為，將匯控分拆成兩家較小的銀行，也意味着該銀行需要減少持有的資本以保障存戶，並且可能會提升盈利能力。

文章提到，匯控管理層過去兩年未能實現多個戰略目標，其中去年度有形股本回報率為8.3%，低於此前已調低的10%目標，另營運費用目標從310億上升至320億美元，又取消了減少員工規模的目標。不過，受惠於進入加息周期，匯控股價自今年初起不跌反升，實際已升逾一成。

稱匯控難在中美採取中間立場

該股東回應本報查詢時表示，地緣政治風險升溫，是他提出建議的另一主因；他認為，匯控將愈來愈難在中國、歐洲和美國間採取中間立場，這種立場角力令全球性銀行面臨巨大挑戰。他提到近期爆發的俄烏戰事，金融機構將愈來愈難採取中間立場，正確實反映分拆業務的緊迫性。

此外，他認為，在各地政府監管愈來愈擔憂全球性銀行壟斷國內市場，帶來的金融安全風險下，負責決策的總部及主要監管機構卻位於其他地區，未必能及時準確掌握事情變化，亦可能會構成風險。