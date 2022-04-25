moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

陳茂波︰2至4月仍困難 料下月公布失業率續高企

【明報專訊】財政司長陳茂波在網誌撰文，指市場普遍預計美國年內可能會大幅加息應對通脹高企，將關注本港息率及港匯走勢、資金會否外流，以及加息對置業人士和按揭貸款質素的影響。他稱雖然本港近期市道開始好轉，但下月中發表2至4月份失業率仍在反映第五波疫情的困難情况，故失業率還需要些時間才會掉頭回落。

關注港匯走勢 資金會否外流

陳茂波稱，雖然目前本港經濟逐步回穩，3月份本地通脹率1.7%相對仍屬溫和，但仍必須時刻警惕風高浪急的外圍環境，特別是地緣政治局勢和息率走勢。當中美國正面對高達約8%的通脹率，聯儲局上月中已加息0.25厘，是三年多以來的首次。市場普遍預計美國今年內可能會進一步大幅加息以應對高企的通脹。對香港而言，政府關注包括本港息率及港匯走勢、資金會否外流，及加息對置業人士和按揭貸款質素的影響等。

聯繫匯率制度下，美國加息影響將傳導至本港，息率難免跟隨向上。外圍市場加息令持有外幣的回報變得吸引，難免會觸發部分資金外流。

他表示，本港樓市借貸比率穩健，金管局資料顯示，現時香港過半數住宅業主沒有按揭貸款，而銀行按揭貸款人平均供款與入息比率處於36%低水平，按揭貸款人亦經過壓力測試，有抵禦利率上升能力。此外，本港上周公布首季失業率急升至5%，總失業人數增加到18.8萬人。他稱第五波疫情逐漸受控，實施數月的嚴厲社交距離措施開始分階段逐步放寬，加上消費券措施推動，將有助支持今季經濟穩步改善。但部分經濟指標的表現亦需要時間才會見到改善，料下月中發表的2至4月份失業率，仍反映第五波疫情的困難情况，故失業率還需要些時間才會掉頭回落。