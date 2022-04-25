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往績回顧：2018年看好恒瑞股價曾倍升

【明報專訊】劉央在《Money Monday》第151期（2018年6月4日出版）封面故事接受專訪時表示，由於當時市場不明朗因素增加，故她建議採用趨勢投資法，追入有強勁基本因素支持、正出現上升趨勢的醫療龍頭股。

當時西澤基金經理楊艷補充，投資者要判斷醫藥龍頭股是否值得較過往享有更高估值，可先從需求端分析，「老齡化在中國有一個特色，因為我們1949年解放後有一個嬰兒潮，這個嬰兒潮目前剛好達到慢性病爆發的年齡區間，所以病人迅速增加，對藥物的需求亦顯著提升」。

至於內地醫藥市場的供應端，楊艷指出，隨着眾多利好龍頭醫藥股的政策推出，有利其提高市佔率及盈利，「內地醫藥行業可以分為三個發展階段，第一階段是2004年前，那時候政府希望民眾可以有藥可吃，所以培養很多企業，鼓勵這些企業增加產能；第二階段是在2004至2014年，政府希望民眾吃得起藥，於是要求藥品大幅降價，價低者勝，不管質量，結果藥廠即使投入大量研發成本推出新藥也不容許加價，劣幣驅逐良幣；2015年開始進入新階段，中央政策目標是提高藥品質量，而且在2017年4月容許往績良好的醫藥企業的新藥審批可走快速通道，而隨着龍頭醫藥股的新藥已陸續通過審批、可望在短期推出市場，但小公司的新藥仍在排隊審批，因此現在（2018年）是大公司開始可以踐踏小公司的一年」。

楊艷當時所提及的中資醫藥龍頭股恒瑞（滬：600276），由2018年6月初收報42.83元人民幣，之後兩年多反覆向好，去年1月8日創歷史高位97.392元人民幣，惟過去一年多急跌，上周收報33元人民幣（見圖3）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]