未來資產張子銘：美經濟處擴張周期末 今年難衰退

雖然港股今年以來陰晴不定、反覆下跌，惟未來資產Global X早前仍宣布推出三隻交易所買賣基金（exchange-traded fund ，ETF），分別是Global X恒生 ESG ETF（3029）、Global X元宇宙主題主動型ETF（3006）及Global X電動車及電池主動型ETF（3139）。

張子銘早前在介紹上述3隻ETF時，被問及近月市場風險增加、是否推出ETF的好時機，他回應，即使目前俄烏局勢緊張不利全球經濟增長，而且美國通脹高企的問題亦備受關注，加上美國經濟現時亦的確已處於擴張周期的尾段，但擴張周期仍有可能延續數年，他便估計美國經濟今年衰退機會不大。

儲局預測今年經濟增長2.8%

張子銘表示：「根據經濟學的定義，一個經濟體需要連續兩個季度錄得GDP按年負增長，才算出現經濟衰退，而根據很多國際機構、包括聯儲局的預測，美國今年GDP將按年增長2.8%（見圖），這是正增長，所以根據現時所掌握的數據，我覺得美國經濟在可見將來出現衰退的機會不大。」

事實上，美股三大指數上周五大跌後，美國財長耶倫當日接受當地傳媒訪問時表示，即使美國經濟面對眾多挑戰，證實仍然十分具韌性（very resilient），故她不預期將會陷入經濟衰退。她又提到，美國通脹或已見頂，但需要留意價格仍會維持於高位一段時間。

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