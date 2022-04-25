駐美大使秦剛：中美經貿互利共贏 冀早日恢復正常

美國財長耶倫上周五表示，減免對中國產品徵收關稅，可以幫助減低美國現正高企的通脹，指當局「正在小心地檢討對中國的貿易策略」。

事實上，去年7月上任的中國駐美大使秦剛，近來不斷向美國釋出善意，他兩周前在美國出席「銘記英雄——紀念飛虎隊80周年及二戰時期美國援華空軍歷史圖片展」時，收到飛虎隊老兵贈送的飛行皮褸，他即場穿上並發表講話，指飛虎隊的故事傳頌中美並肩作戰的壯舉、守望相助的情意和歷久彌新的情誼，強調中美唯一正確的選擇是相互尊重、和平共處、合作共贏。

秦剛上周五在美國艾奧瓦州得梅因市出席中美農業高層研討會亦表示，事實證明，中美經貿關係的本質是互利共贏，兩國早日恢復正常經貿往來是雙方普遍呼聲。

中美去年農產貿易464億美元新高

他指出，去年中美雙邊農產品貿易額達464億美元，創歷史紀錄，背景是中美第一階段經貿協議的執行，使美國農民增加數十億美元的油籽、榖物和肉類出口，特別是提升了中西部腹地州農民的福祉。

他又說，從戰略角度推動中美農業互利合作，既有利中國老百姓和美國農民，也有利減少全球糧食供應的不穩定性和不確定性，同時有利全球應對氣候變化的努力。

《Money Monday》分析，若美國宣布減免對中國產品徵收關稅，中美關係在其他方面亦有所改善，將可以減低市場風險溢價，減少美國及全球股市今年像2008年般出現股災的機會。

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