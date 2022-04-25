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紐約梅隆投資Aninda Mitra上周測中星印股市向好

【明報專訊】紐約梅隆投資管理亞洲宏觀經濟及投資策略總監Aninda Mitra在上周《Money Tuesday》封面故事指出，目前投資全球股市，要考慮商品價格飈升、美國積極加息及中國經濟增長放緩等三大因素，而印尼、新加坡及馬來西亞股市相對受惠首項因素、受後兩項因素負面影響較小，因此估計該三大東南亞股市本季仍會有相對較佳表現。

《Money Tuesday》當時分析，若讀者有興趣投資印尼、新加坡及馬來西亞股市，可留意追蹤有關指數的交易所買賣基金（ETF），例如iShares MSCI印尼ETF（美：EIDO）、SPDR新加坡海峽時報指數ETF（星：STTF）、iShares MSCI馬來西亞ETF（美：EWM），以及於本港上市、在東南亞從事電訊、消費、食品、地產、運輸、基建及天然資源投資的第一太平（0142）

結果上周SPDR新加坡海峽時報指數ETF、iShares MSCI印尼ETF及第一太平價格分別上升0.60%、0.98%及5.81%，可見Aninda Mitra的分析靠譜。

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[封面故事]