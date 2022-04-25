紐約梅隆投資Aninda Mitra上周測中星印股市向好

《Money Tuesday》當時分析，若讀者有興趣投資印尼、新加坡及馬來西亞股市，可留意追蹤有關指數的交易所買賣基金（ETF），例如iShares MSCI印尼ETF（美：EIDO）、SPDR新加坡海峽時報指數ETF（星：STTF）、iShares MSCI馬來西亞ETF（美：EWM），以及於本港上市、在東南亞從事電訊、消費、食品、地產、運輸、基建及天然資源投資的第一太平（0142）。

結果上周SPDR新加坡海峽時報指數ETF、iShares MSCI印尼ETF及第一太平價格分別上升0.60%、0.98%及5.81%，可見Aninda Mitra的分析靠譜。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]