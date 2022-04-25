moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

綠債明開售 券商料反應遜iBond 步入加息周期 相近息率產品選擇多

【明報專訊】政府首次發行綠色零售債券，將於明天（26日）開始接受認購，鑑於去年推出新一批通脹掛鈎債券（iBond）吸引大量市民追捧，認購反應破歷來紀錄，多間銀行及券商紛推出優惠吸引投資者開戶認購，豁免多項認購費用幾乎已成基本。不過，信誠證券聯席董事張智威認為，由於重新步入加息周期，零售綠債保底息率雖加至2.5厘，但市面已有不少產品息率可比，預計今次認購反應或不及去年iBond。

明報記者 陳麗歡

與iBond相同，今次綠色零售債券每手入場費為1萬元，採「循環派發」機制；債券將每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，但最低年息率則由原定2厘上調至2.5厘，年期為3年。

豁免認購費基本 銀行推抽獎吸客

今次零售綠債基本發售規模150億元，並可按認購反應最多加碼至200億元，認購期為4月26日至5月6日，5月19日於聯交所掛牌上市。綠色債券所募集的資金，將投入符合綠色要求的政府基建等相關項目。

券商：2.5厘保底息率 可吸引「試玩」

今次港府發行零售綠債，多間銀行券商推出優惠，豁免認購費用近乎成為基本，不少銀行更標榜「7免」、「8免」，豁免包括託管費、轉出及轉入轉倉費、利息代收費及贖回費等，個別銀行甚至推出抽獎吸客（見表）；近期新股淡靜，券商更積極吸客以孖展認購，例如富途（美：FUTU）推出「13免」，包括限時免孖展利息及暗盤免佣等。

港府去年推出新一輪iBond，規模200億元，基本息率2厘，吸引近72萬市民認購，認購本金總額539億元，人數及金額齊創紀錄新高，最終每人最多可獲派3手。首日掛牌收報103.2元，較發售價升3.2%，每手帳面賺320元；至上周五收市則報100.05元。

不過，張智威預料，由於息率環境有所變化，是次零售綠債的認購反應或不及上輪iBond表現，但相信肯定可以吸引到一定人數入場「試玩」，因為2.5厘保底息率，仍高於現時一般銀行息率，他又稱，以不太活躍的認購反應預測，估計零售綠債首日掛牌約在101元位置左右。