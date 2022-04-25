德安華：港SPAC開局理想 成中概股回流選項

星3 SPAC上市後暫無申請

本港年初推出SPAC新上市機制，迄今已有一家成功上市，另有11家SPAC遞交上市申請；另一邊廂，新加坡交易所去年9月搶先引入SPAC制度，不過在3家SPAC掛牌後似乎「後勁不繼」，截至目前為止，暫未再有收到新申請。

David Liu認為，星港兩地在SPAC市場並非互相競爭的關係，反應被視為一個亞太區整體。他續稱，兩地市場目前仍處於起步階段，SPAC可作為傳統IPO（首次公開招股）的另一選項，預計兩地市場均會活躍起來，惟他認為發展步伐會趨向平穩，未必能像美國市場突然火熱。

至於本港SPAC「頭炮」Aquila（7836）現價較招股價低約7%，成交亦未見活躍。

Aquila潛水 料de-SPAC刺激交投

David Liu指出，本港市場僅限專業投資者入場，活躍度不及有散戶存在的市場實屬預期之內，再加上近期市况深受俄烏戰爭氣氛籠罩，而SPAC屬於新推出的上市制度，投資者態度無疑會較為謹慎，相信待Aquila併購交易（de-SPAC）完成後可刺激交投。

他又提到，不少中概股仍希望留在美國上市，不過隨着退市限期逼近，相信回流上市會是大勢所趨，目前已看到不少科企和新經濟公司赴港二次上市。