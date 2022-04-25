德安華：港SPAC開局理想 成中概股回流選項

【明報專訊】中美審計僵局未停息，多隻中概股陷入退市陰霾。提供風險、治理和增長相關諮詢服務的德安華（Kroll）亞太區執行董事David Liu認為，本港市場所提供的高估值及流動性可吸引中企回流，並提到SPAC（特殊目的收購公司）可作為中概股的「替代方案」。他說，美國SPAC市場自去年第二季起開始降溫，料可為亞洲市場帶來更多機會，又指許多美國已上市SPAC正尋找潛在併購標的，認為本港有不少優質公司可被發掘。
本港年初推出SPAC新上市機制，迄今已有一家成功上市，另有11家SPAC遞交上市申請；另一邊廂，新加坡交易所去年9月搶先引入SPAC制度，不過在3家SPAC掛牌後似乎「後勁不繼」，截至目前為止，暫未再有收到新申請。
David Liu認為，星港兩地在SPAC市場並非互相競爭的關係，反應被視為一個亞太區整體。他續稱，兩地市場目前仍處於起步階段，SPAC可作為傳統IPO（首次公開招股）的另一選項，預計兩地市場均會活躍起來，惟他認為發展步伐會趨向平穩，未必能像美國市場突然火熱。
至於本港SPAC「頭炮」Aquila（7836）現價較招股價低約7%，成交亦未見活躍。
Aquila潛水 料de-SPAC刺激交投
David Liu指出，本港市場僅限專業投資者入場，活躍度不及有散戶存在的市場實屬預期之內，再加上近期市况深受俄烏戰爭氣氛籠罩，而SPAC屬於新推出的上市制度，投資者態度無疑會較為謹慎，相信待Aquila併購交易（de-SPAC）完成後可刺激交投。
他又提到，不少中概股仍希望留在美國上市，不過隨着退市限期逼近，相信回流上市會是大勢所趨，目前已看到不少科企和新經濟公司赴港二次上市。