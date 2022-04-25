《幫你格價》：買綠債賺到盡 細數認購優惠

明報記者 黃清瑤

不少銀行先後公布認購綠色債券優惠，中銀香港表示，經網上銀行、熱線電話及分行途徑認購綠色債券的客戶都可以全數豁免認購費。此外，成功認購的客戶更可參加抽獎，獎品有MacBook、iPhone，一共350份獎品。

中銀可抽獎 或贏取蘋果公司產品

要留意的是，倘若債券未到期，客戶可免費於二手債券市場沽出，毋須支付任何手續費。但若於股票市場沽出，則須支付每次100元經紀佣金，以及香港政府徵收的交易稅款。

至於匯豐銀行客戶透過流動、網上理財、電話熱線或分行認購，都可獲得7項優惠，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至匯豐費用、由其他經紀行轉入至匯豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。

恒生銀行客戶則可享有8項優惠，包括認購手續費、債券託管服務費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費（適用於非經中央結算系統轉入）、債券轉出費（適用於非經中央結算系統轉出），以及透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。

耀才開戶贈盈富匯控股份

其他證券行優惠亦相當豐富，當中耀才證券推11項優惠，包括利息、按金、認購手續費、暗盤買賣佣金、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶口費、到期贖回費、代收股息手續費都可以豁免。如果是全新客戶開戶，更可獲贈20股盈富基金（2800）及10股匯控（0005），以上周五（22日）收市價計算，總共價值958.3元。如果同時將其他證券行或銀行的持倉轉移至耀才，可另外獲贈10股騰訊。

富途牛牛贈總價值1300元回贈

富途牛牛日前亦推出限時優惠，最多推出「13免」及孖展利息、暗盤免佣活動等。13免包括有免收孖展利息、認購手續費、申請手續費、暗盤交易佣金、暗盤交易平台費、託管費、轉入費、代收利息手續費、到期贖回費、存倉費、不動戶費、提早贖回費、新客享港股證券一世免佣。

用戶又可以透過限時免孖展利息活動，獲領1張孖展減息或免息券，最多可利用1萬元，免息認購最高5手。如屬全新客戶，由4月20日起開戶，即可獲港股一世免佣及1股騰訊（0700），以及價值900元基金及股票現金券，總價值約1300元回贈。

致富開戶贈300元Donki禮券

致富證券則對全新客戶提供10免優惠，包括免按金、孖展利息、認購手續費、贖回費、代收股息費、存倉費、不動戶費、全日費、託管費、平台費。另外全新開戶會獲贈300元Donki禮券獎賞。

長橋證券14免 新客享千元股票現金券

長橋證券亦推出「14免」優惠，包括免除本金、認購費、申請手續費、融資利率、到期贖回費、代收利息費、存倉費、託管費、不動戶費、轉日費、買入經紀費、沽出經紀費、交易平台費、暗盤交易平台費。針對全新客戶，由即日起推出「低門檻」迎新開戶優惠活動，贈送1000元股票現金券、港股行情level 1年卡、港股終身免佣，以及存入資金超過1萬美元，可享「美股終身免佣」。此外所有轉倉客戶可獲贈超市禮券及股票現金券。

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