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陸振輝：可以浪費時間 不可浪費生活

【明報專訊】變老是人生的必經過程，但退休後，也要追求專屬的快樂和幸福。首先，不要白活。退休者可以浪費時間，但不可以浪費生活。可以把時間浪費在自己喜歡的事情上，但不可以把自己困在討厭的生活方式裏。風霜雖然染上了眉鬢，但自信卻會令你邁向堅強。

退休後時間的空間會突然增大，很容易就會掉入了「無所事事」的陷阱，但大家都知道，很多東西如果長期不用，慢慢地就會報廢了。把自己設定為「閒置」的生活狀態，生命對於你，就相當於白活了。這樣的hea生活，只給了退休者無聊的時光，卻沒有了激情的質量。

但是，也不要忙活。時間珍貴，若生活被零碎的瑣事充斥，每天雖然忙碌易過，卻會令人感到焦躁不安，雖然拒絕了無聊，但只能賺了白髮和皺紋，到頭來還是會湮沒在歲月之中，值得嗎？

所以，最好就是樂活。人生的三分之一時間在成長和學習，另外的三分之一時間在工作、在拚搏，餘下的三分之一時間，就應該要好好地犒賞一下自己了。雖然不能縱容，但也不必自虐。

幸福雖然不是必然，卻是合情合理的期盼。只要去做一些自己喜歡但「無用」之事，例如去觀夕陽、賞秋葉；看花、聽雨；喝不求醉的美酒、吃不求飽的美食……人誰不老？但應該要漂亮、愉快地老去！

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]