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梁振輝：央行主導匯市走向

【明報專訊】雖然離5月份聯儲局議息仍然有近兩星期，但各地央行官員的言論已經明顯主導匯市走向。上周歐洲央行官員指7月前加息可能是合適時間，消息推動歐元兌美元上升至近1.0935阻力位。另一方面，聯儲局主席鮑威爾支持加息半厘的言論，雖然只是重申市場的共識，但亦促使市場推斷今年美國或多次加息半厘。

利率向上固然有利貨幣走向，但亦要留意經濟復蘇能否持續，正如歐洲央行行長拉加德談到對經濟增長的擔憂，其言論令歐元兌美元面對沽壓。

在上周鮑威爾發表言論後，早前強勢的澳元、加元及紐元均在錄得強勁升幅後出現回吐，但我們認為商品貨幣在當前的價位具有吸引力。澳元兌美元支持在0.7300至50，紐元兌美元支持在0.6650至0.6720，美元兌加元的阻力則在1.2600至75價位。

鮑威爾加息言論後 澳元加元紐元回吐

瑞士法郎一直被認為估值過高，但作為融資貨幣卻愈來愈有吸引力，特別是相對於美元和新加坡元。除非法國大選馬林勒龐意外取勝，否則我們預計歐元將於未來幾周獲得更強的支持。因此，歐元兌瑞郎亦可能會進一步上漲。

美元兌瑞郎料守0.93至0.94支持

瑞士央行繼續認為瑞士法郎估值過高，預計將在一段時間內保持負利率。美元兌瑞郎若向上突破0.9470的話，技術走勢支持進一步走高。我們預期應可守穩0.93至0.94的支持，並初步測試0.9670和0.99-1.00區間的阻力。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]