徐家健：航班熔斷仍有較大放寬空間

空中運輸增長 可刺激地區人口經濟增長

如此適度調整能否挽救岌岌可危的國際航空樞紐地位,還是言之尚早。我的成功爭取,希望為香港往後的經濟表現帶來一線曙光。

一篇名為「Air Service and Urban growth: Evidence from a Quasi-Natural Policy Experiment」的研究發現,空中運輸增長有助刺激地區經濟增長:

“Our findings suggest that exogenous increases in air services lead to statistically and economically significant increases in regional growth. For example, increasing the annual growth rate of air passenger traffic by 50 percent for a given city leads to an increase in the rate of population growth of 1.55 percent……an average city that witnesses a 50 percent increase in the air traffic growth rate will gain a stream of income over a 20-year period, which in discounted present value terms corresponds to an average 7.4 percent increase in its total real GDP in 1978.”

換句話說,空中運輸增長不但刺激人口增長,同時亦帶來可觀的經濟增長。調整個別航線熔斷機制,政府終於願意為香港的國際航空樞紐地位踏出第一步。適度與否?我認為還有很大調整空間,因為當中涉及的經濟成本太高了。

美國克林信大學經濟系副教授 facebook.com/economics3.0

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[徐家健 象牙塔看財技]