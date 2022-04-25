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何啟聰：320元失而復得 港交牛吼68691

標籤：何啟聰

【明報專訊】憧憬中概股退市風險增加，或會加快回流港股，港交所（0388）上周五先跌後回升，早段曾跌逾1%至318.4元的逾一個月低位，但及後曾倒升逾4%至336元，收市維持近4%的升幅。向上以重上350元關口為目標，失而復得的320元有待重建支持。看好或可考慮港交牛證68691，收回價311.88元，行使價309.88元，槓桿比率約12.9倍。相反看淡或可留意港交熊證51512，收回價358元，行使價360元，槓桿比率約11.8倍。

匯控衝高後回軟，吸引好友入場觀望反彈。雖然聯儲局加息議題在市場醞釀已久，但若加快加息的預期增加，憧憬有利銀行股的淨利息收入，或有助匯控向上推進。看好或可考慮匯控牛證59260，收回價51.18元，行使價50.18元，槓桿比率約13.9倍。相反看淡或可留意匯控熊證67058，收回價57.88元，行使價58.88元，槓桿比率約9.8倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]