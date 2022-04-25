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瑞銀亞洲：資金持續看好 騰訊購14983

【明報專訊】上周五港股低開，曾跌穿20,200點，後來受中概股走勢回順帶動，一直高走，曾輕微倒升，收市只跌不足50點，幾乎收復全部失地。當中阿里巴巴（9988）股價下跌，最低見83.4元，下跌5.1%，收市跌幅收窄至1.4%左右；騰訊（0700）股價最低見334.2元，下跌3.9%，至收市跌幅仍超過2%；美團（3690）最低同樣下跌超過半成，不過早上很快在低位已有買盤支持，止跌回升收市倒升2.6%，全日高低波幅超過13元。

據瑞銀上周五的即市資金流紀錄，資金較多流入收回價21,048點的熊證，以及收回價19,850點的牛證，另外資金繼續看好騰訊。如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購14983，行使價450.2元，2022年9月到期，有效槓桿約7.9倍。如投資者看好恒指，可留意恒指認購29324，行使價22,000點，2022年9月到期，有效槓桿約10倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]