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摩根大通亞洲：憧憬明天季績 匯控留意21657

【明報專訊】大市繼續受科技股相關監管因素，以及環球央行貨幣政策左右，港股上周連日受壓，跌足4個交易日，惟周五回補3月中的上升裂口後，於約20,200點水平有買盤趁低吸納，收市重上20,600點之上。

展望本周，藍籌股業績料為市場焦點之一，當中匯控（0005）將於明天（周二）公布首季業績，據彭博綜合市場預測，料匯控首季淨利息收入按年或錄得逾5%升幅，淨利息收益率或可望輕微擴闊3至4個點子。另外市場同時關注環球經濟增長或放慢及通脹壓力上升之下，匯控收入增長前景及貸款撥備情况。

匯控近日走勢相對大市為佳，除業績因素外，環球利率趨升，市場亦憧憬有利大型銀行股息差。如投資者希望業績前部署，看好可留意較高槓桿匯控購21657，行使價60.05元，實際槓桿12.4倍，2022年7月26日到期。部署淡倉可留意匯控沽22014，行使價47.83元，實際槓桿10倍，2022年7月22日到期。

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]