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布少明：港人對樓市睇法「U彈」

標籤：布少明

【明報專訊】日前社交距離措施首階段放寬，一眾發展商報復式推盤，密集程度甚至可與大旺市時媲美。鑑於新盤在首季幾乎「冰封」，所以發展商趕進度是合情合理。根據統計，今季有機會登場的全新盤單位總數近7190伙，相信未來新盤將浪接浪登場，帶動整體樓市更熱鬧。

近期隨着疫情減退，二手交投亦相當熱絡。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑已連續4周逾百宗水平，以3月21日至4月17日4周合計，共錄536宗，較前4周229宗急升約134%，期內受惠「茂波plan」效應逾1000萬至1920萬元樓盤成交急升近1.8倍，表現最突出。

另一方面，本行在4月中旬進行對樓市前景看法的網上調查，共收回324份有效問卷。就樓價走勢，有31.5%受訪者認為，未來6個月樓價將「上升」，較2月底至3月初同類調查錄得的11.8%，大幅高出19.7個百分點。至於看淡樓價的受訪者比例，由上一次調查的74.5%，急降31.3個百分點至43.2%。兩個月內，受訪市民看法即見「U彈」，由看淡後市急轉至看好，亦與近期二手轉旺的市况脗合。

此外，調查顯示有46.6%受訪者有意於未來6個月入市，較之前調查時錄得的32.5%，大增14.1個百分點，比例創近3年新高，反映港人入市意欲積極。當受訪者被問及「哪個外在因素最影響置業決定」時，有26.9%受訪者表示最憂慮「經濟前景」；至於「疫情發展」有25.3%人士，排第二；再之後最影響置業因素分別為「息口走勢」及「未來房屋供應」，佔約12.3%及12%，可見隨着疫情緩和，買家已將入市考慮重心，放在「經濟前景」而非「疫情」。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]