馬泰陽：疫情緩和 新盤連環突擊

啟德MONACO MARINE主打大型會所，由於新晉屋苑的環境好配套佳，深受新一代年輕人追捧，因此推出市場至今（截至4月22日中午12時）已經錄超額12倍的認購，為一手新盤「打響頭炮」。同樣位於啟德區的THE HENLEY II亦緊接登場開價「吸客」。THE HENLEY II為啟德區內今年第二個開賣新盤，屬THE HENLEY同系中最近海，前臨啟德體育園，料大部分單位可享開揚海景，加上項目樓花期約兩個月，因此對想即買即住的買家有一定的吸引力。

市區供應盤接盤，位於大角嘴的利奧坊‧壹隅主打精品住宅，鄰近港鐵奧運站，加上附近有不少食肆酒吧，而且「利奧坊」同系項目把該區打造成步行街，加上不時舉辦創意市集及節日活動，滿足住戶需要。

除了多個市區新盤推售之外，坐擁北部都會區的發展優勢及錦上路鐵路上蓋優勢的柏瓏I亦出動搶攻新盤市場，項目採取貼市價開售策略，亦較同區新盤低逾一成。至於同樣位於新界的石白角新盤SILICON HILL，涉及1871伙，項目預計於5月推售，第二季的新盤戰將更加熾熱。

事實上，新盤市場經過一整季的沉寂，已積聚不小購買力，在疫情緩和加上限聚令逐步放寬，一手市場已急不及待強勢起動，預料將會再次重奪樓市焦點，若銷情理想，市場的購買力將會再次爆發，同時帶動二手市場氣氛，刺激次季整體交投。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]