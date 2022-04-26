獲中央支持 部分房企上報發債計劃

報道引述一家廣東國企相關人士稱，公司正按要求上報發債計劃，但最終能否發行，還是要看發行成本。此外，另一家優質民營房企主管投融資人士也表示，公司在按要求上報申請發債計劃，具體發行規模待定；但亦擔心市場認購反應。本月11日，證監會、國資委、全國工商聯發布《關於進一步支持上市公司健康發展的通知》，表態支持民營企業依法上市融資、併購重組，完善民營企業債券融資支持機制。

傳人行與12房企討論不良資產問題

此外，中證報報道，網傳人民銀行召集金融機構與12家房企開會，內容涉及併購業務紓困，與會者包括世茂（0813）、中梁（2772）、恒大（3333）、佳兆業（1638）等12間房企。報道稱，有接近中梁人士證實會議消息，會議內容主要談及不良資產處置問題，並指金融機構有意願提供貸款。

據稱人行對12間房企「四證不全」項目、涉及併購貸款置換土地出讓金項目等放鬆合規要求，存量逾期補充增信後可以展期；要求銀行支付房企申請開發貸款，但資金務必採取「封閉管理」，此外又須保證發放按揭。