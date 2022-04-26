國務院：釋放消費 逐步撤汽車限購措施

文件表示，當前受新冠疫情等因素影響，消費、特別是接觸型消費恢復較慢，中小微企業、個體工商戶和服務業領域面臨較多困難。文件要求穩定增加汽車等大宗消費，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制，鼓勵除個別超大城市外的限購地區實施城區、郊區指標差異化政策，更多通過法律、經濟和科技手段調節汽車使用，因地制宜逐步取消汽車限購，推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變。建立健全汽車改裝行業管理機制，加快發展汽車後市場。

落實微小企減稅退稅降費政策

同時，要求圍繞保市場主體加大助企紓困力度。深入落實扶持製造業、小微企業和個體工商戶的減稅退稅降費政策。推動金融系統通過降低利率、減少收費等多種措施，向實體經濟讓利；引導金融機構優化信貸管理，對受疫情影響嚴重的行業企業給予融資支持，避免出現行業限貸、抽貸、斷貸等情况。