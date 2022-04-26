moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

國務院：釋放消費 逐步撤汽車限購措施

【明報專訊】國務院辦公廳昨日發布《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，當中涉及汽車板塊，表明以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉，推進充電樁（站）等配套設施建設。提升鄉村旅遊、休閒農業、文化體驗、健康養老、民宿經濟、戶外運動等服務環境和品質。

文件表示，當前受新冠疫情等因素影響，消費、特別是接觸型消費恢復較慢，中小微企業、個體工商戶和服務業領域面臨較多困難。文件要求穩定增加汽車等大宗消費，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制，鼓勵除個別超大城市外的限購地區實施城區、郊區指標差異化政策，更多通過法律、經濟和科技手段調節汽車使用，因地制宜逐步取消汽車限購，推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變。建立健全汽車改裝行業管理機制，加快發展汽車後市場。

落實微小企減稅退稅降費政策

同時，要求圍繞保市場主體加大助企紓困力度。深入落實扶持製造業、小微企業和個體工商戶的減稅退稅降費政策。推動金融系統通過降低利率、減少收費等多種措施，向實體經濟讓利；引導金融機構優化信貸管理，對受疫情影響嚴重的行業企業給予融資支持，避免出現行業限貸、抽貸、斷貸等情况。