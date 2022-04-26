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畢馬威籲僱主以創新方式吸引人才

【明報專訊】畢馬威中國發表《2022年香港高管人員薪酬展望》報告，指來自不同行業的高層均預期增聘員工，而受惠經濟改善，除花紅有所增加外，加薪預期亦較去年提升。報告顯示，人才招聘競爭仍然激烈，僱主須尋求更創新的方式吸引及挽留人才。畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝表示，愈來愈多僱員正尋求靈活工作環境，相信將是吸引及留住人才的要素。

有別於過去兩年受疫情及經濟活動減少拖累，調查發現，橫跨各個行業，35%受訪者預期今年在港營運的員工人數將增加，其淨比例按年淨增21個百分點，2022年淨增長為25%，去年僅為4%。調查顯示，按行業劃分，專業服務及金融服務今年計劃增聘員工的比例最高，分別為44%及39%，反映企業在應對新的監管措施與針對環境、社會及企業管治（ESG）的舉措，以至就業市場緊張等因素均帶動了人力需求。

逾半受訪者預期轉工加薪逾兩成

調查顯示，就業市場氣氛與前年及去年比較復蘇，轉工情况在去年開始轉趨活躍，27%表示期內曾轉工，2020年及2019年分別為18%及29%。助理經理或以下級別人員轉工情况更為普遍，比例達44%，遠高於2020年時的12%及2019年疫情爆發前的34%。畢馬威估計，今年就業招聘競爭維持激烈且具流動性，主要因為僱主積極增聘人手，而受訪者對轉工的人工加幅亦較樂觀，逾半預期轉工將獲加薪兩成或以上，去年同期僅35%。