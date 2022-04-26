moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

可樂首季銷售升16% 股價升近3%創新高

【明報專訊】可口可樂公司（Coca-Cola） （美：KO）公布今年首季度業績，公司早前雖然上調產品價格，但消費者對運動飲品Powerade及無糖可樂（Coke Zero Sugar）等產品的需求持續強勁，銷售額增長抵消了成本上漲的影響。

銷售額增長抵消成本上漲

在截至4月1日止首季度，可口可樂公司全球產品銷售件數（unit case volume）增長8%，銷售額按年增長16%至105億美元，不包括匯率及收購等影響的內部收入更按年增長18%，幾乎是分析師平均預期的兩倍。可口可樂股價早段升近3%，高見67.2美元創新高。

加價及縮小包裝，使可口可樂公司的每份產品維持在消費者可負擔水平，有助促銷並抵消成本增長。第一季歸屬於股東的利潤為27.8億美元，每股盈利64美仙，高於去年同期的每股52美仙。經調整每股盈利64美仙，超出分析師預期。儘管俄羅斯業務暫停，但該公司維持對全年內部收入增長7%至8%、可比每股盈利增長5%至6%的目標。

歐亞股市挫 美股早段續跌

環球通脹持續高企，加上內地疫情持續，恐影響全球經濟復蘇，歐亞股市下挫，美股三大指數午夜前下滑，道指跌逾300點。避險資金購入美債，美國10年期國債孳息率跌穿2.8厘。資金流入美元避險，美匯指數高見101.77，創52周高位。美元價格高企，加上聯儲局主席鮑威爾上周預示加快加息，現貨金回落至每盎司1900美元以下，跌至4周低位。市場憂慮內地疫情持續影響原油需求，國際油價昨晚跌5%。

市場關注本周多項重要數據出爐，包括聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的美國3月核心個人消費支出（PCE）物價指數、美國及歐元區首季GDP等，微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOG）、facebook母企Meta（美：FB）、蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN）等也會於本周公布業績。

（綜合報道）

[國際金融]