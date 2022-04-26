可樂首季銷售升16% 股價升近3%創新高

銷售額增長抵消成本上漲

在截至4月1日止首季度，可口可樂公司全球產品銷售件數（unit case volume）增長8%，銷售額按年增長16%至105億美元，不包括匯率及收購等影響的內部收入更按年增長18%，幾乎是分析師平均預期的兩倍。可口可樂股價早段升近3%，高見67.2美元創新高。

加價及縮小包裝，使可口可樂公司的每份產品維持在消費者可負擔水平，有助促銷並抵消成本增長。第一季歸屬於股東的利潤為27.8億美元，每股盈利64美仙，高於去年同期的每股52美仙。經調整每股盈利64美仙，超出分析師預期。儘管俄羅斯業務暫停，但該公司維持對全年內部收入增長7%至8%、可比每股盈利增長5%至6%的目標。

歐亞股市挫 美股早段續跌

環球通脹持續高企，加上內地疫情持續，恐影響全球經濟復蘇，歐亞股市下挫，美股三大指數午夜前下滑，道指跌逾300點。避險資金購入美債，美國10年期國債孳息率跌穿2.8厘。資金流入美元避險，美匯指數高見101.77，創52周高位。美元價格高企，加上聯儲局主席鮑威爾上周預示加快加息，現貨金回落至每盎司1900美元以下，跌至4周低位。市場憂慮內地疫情持續影響原油需求，國際油價昨晚跌5%。

市場關注本周多項重要數據出爐，包括聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的美國3月核心個人消費支出（PCE）物價指數、美國及歐元區首季GDP等，微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOG）、facebook母企Meta（美：FB）、蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN）等也會於本周公布業績。

（綜合報道）

[國際金融]