瑞銀財富管理：中央料不推動人民幣貶值振經濟

為應對通脹壓力，美國聯儲局正迅速地採取行動，美國2年期國債收益率或會升至3%（目前為2.74%）。儘管人民幣相對美元仍存在實際收益率差距，但中國相對美國10年期國債債券的名義收益率已不具有優勢。

貿易餘額穩健 沒必要大幅貶值

此外，上海等主要城市出現新一輪疫情，封控管控措施料將令中國第二季經濟活動減弱。零售銷售已明顯受到影響，短期內或進一步走弱。因此人民銀行和政府應出台更大的政策刺激，以抵禦當前的下行風險。不過，中央在提振經濟方面至今相對謹慎，增加了短期經濟增長風險，從而令人民幣受壓。

然而，我們不認為中國會積極推動人民幣貶值以支持經濟，因為在全球市場不確定性的背景下，這將是弊大於利。此外，人民幣需要大幅下行至7.0，才能帶來明顯的出口競爭優勢。中國穩健的貿易餘額也表明，人民幣沒有必要大幅貶值，我們相信匯率只是緩步下行，第三季也將小幅回升。

以貿易加權匯率計，我們估計人民幣相對平穩，但在第三季將會見頂。因此，持有人民幣多頭頭寸（相對歐元、瑞郎及日圓）的投資者應考慮進行獲利了結。

另外，總部位於北京的智能自動化初創公司——來也科技最近在C輪融資中獲得了1.6億美元資金，反映投資者押注在企業自動化的過程中加大使用人工智能（AI）。來也正積極進軍歐洲市場，最近全資收購法國對話式 AI 公司Mindsay。

人工智能的應用，連同3D列印和無人機，是自動化市場中嶄新且不斷成長的領域。汽車製造業已大量應用工業機器人，但自動化在許多行業仍未普及，也因此藏有巨大的增長潛力。通過自學系統（使用數據挖掘、模式識別和自然語言處理等工具），人工智能相對人類的優勢在於高可擴充性，並能顯著節約成本，而且具有更高的一致性及出錯率較低，同時能夠持續改進和記錄工作的過程。

工業自動化企業 盈利增長高於行業均值

另外，製造業、公用事業、電影和政府機構等已廣泛使用無人機，而成本只是有人駕駛飛機的一小部分。雖然還處於起步階段，但無人機已對電商和物流、工業和農業非常有用。此外，與傳統製造方法相比，3D列印使用的原材料和製造步驟要少得多，其高能效也有助於減少工業能耗，並能長期降低製造業產出成本。

連同工廠和流程自動化、工業軟體，我們估計整個自動化市場規模將從去年的2440億美元增長到2023年的3000億美元左右。這意味着未來兩年的複合年增長將達到10%左右，新冠疫情和供應鏈問題，加上人口變化、新興市場勞動力成本上升、生產率提高和數字化等結構性趨勢都利於自動化企業。

我們預計擁有自動化業務的工業企業，其盈利增長將高於行業均值，並相信自動化和機器人行業日益數字化將提供不錯的機會。投資者也可以關注使用機器人或人工智能來應對可持續性挑戰的企業。

亞太區投資總監辦公室

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