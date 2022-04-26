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劉宇亮：人民幣走弱 股匯雙殺

【明報專訊】受到美國聯儲局激進加息、中國嚴格封城抗疫、北京疫情有擴大跡象、人民幣兌美元連續第4天暴跌。人民幣持續走弱，在岸及離岸價見一年新低。在岸人民幣兌美元失守6.55關口，日內跌逾600個基點；離岸人民幣失守6.59關口。

人民幣兌美元匯率貶值，受美元走強影響，近日日圓、歐元等主要貨幣兌美元匯率也貶值，日圓更下探至20年新低。中美利差倒掛、國際資本外流等情况可能會延續，人民幣匯率持續面臨貶值壓力，A股港股重挫，上證指數昨日跌5.13%。

滬指一舉跌破3000點大關，跌至2020年6月18日以來的新低，創業板指同見2020年6月12日以來的新低，股匯雙殺。

近期，內地各大部委集體發聲釋放維穩信號。本周一人民銀行下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，釋放長期資金約人民幣5300億元入市救經濟，降低相關行業和企業融資成本，支持受疫情影響單位復蘇。4月LPR報價連續3個月不動，1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.6%。5月LPR或有機會降息。但美聯儲正快速收緊貨幣政策，為緩解資金外流、人民幣匯率貶值等負面影響，中美貨幣政策反向操作的時間也不能持續太長。實質措施有限，月底政治局會議會否有超預期內容也是未知數。

A股要看2800點支持位

本周是美股和A股年報和第一季業績密集公布期。招商銀行季績遜市場預期，加上前行長田惠宇涉嚴重違紀違法被查；加上市值超過9000億元的寧德時代推遲至公布業績，昨天A股跌破3000點以後，沒有出現反彈，令人擔憂，要看2800點支持力量。

獨立股評人

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[劉宇亮 股宇有云]