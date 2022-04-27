moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港疫情拖累 匯控首季少賺28% 料儲局兩月加息1厘 推動港拆息向上

【明報專訊】匯控（0005）今年首季恢復預期信貸撥備，拖累除稅前盈利按年下跌27.91%至41.66億美元，雖優於市場預期的37.2億美元，但績後股價跌穿50元水平。首季香港大規模爆發新冠疫情，影響銀行分行營運，加上投資市場波動，拖累財富管理表現，香港作為集團主要市場，期內稅前盈利急跌46%（見表）。財務總監邵偉信表示，防疫措施放寬，香港分行也恢復正常，今季可望迅速恢復收入增長，且預期美國聯儲局加息步伐提速，有助帶動港元拆息明顯上升。

回購不加碼 ADR再跌逾3%

匯控表示，除2月公布的10億美元回購，今年不擬再作回購（另見稿），股價績後收市挫4.16%，收報49.5元，見個半月新低。歐美時段接力再跌，截至晚上10時，匯控ADR折合跌穿48港元，較港股收市再跌逾3%。

上季財管銷售旺季 或累全年表現

匯控首季經調整收入按年跌3.19%至125.49億美元，財富管理及個人銀行收入跌6.02%至52.31億美元，其中財富管理收入減少19%至19.27億美元。邵偉信指出，首季香港最高峰時有一半分行關閉，影響基金銷售按年減少三成，期內投資波動令保險資產按市值錄得不利變動。邵偉信表示，第一季是財富管理銷售重要季度，即使其餘三季回復正常，仍拖累全年表現。

淨息差續改善 維持股本回報目標

不過，匯控淨息差期內有所提升，首季淨息差為1.26厘，是疫情以來首次按季上升（見圖），帶動匯控淨利息收益按年升7.41%至69.97億美元。邵偉信指出，今明兩年進入快速加息周期，預期聯儲局在5月和6月各加息0.5厘，英倫銀行亦會在下次會議加息0.25厘，港元拆息也會在未來一至兩季內明顯上升。他表示，匯控是對息口最敏感的銀行之一，隨着淨利息收益等收入前景改善，集團維持在2023年平均有形股本回報率至少達到10%的目標。

首季環球債務市場和自營投資收入減少，令環球銀行及資本市場收入按年跌4%。工商金融為期內唯一收入上升的業務，按年增9%。今年環球經濟增長前景不明朗，但邵偉信表示，目前未見客戶活動減少，疫情影響下過去兩年商界降低槓桿，今年首季則是首次恢復擴張。雖然客戶對經濟前景審慎，不過疫後經濟恢復，客戶正在大幅投資帶動貸款增長。

獲大摩上調每股盈利預測

摩根士丹利發表報告，指匯控今季淨息差好過預期，雖然非利息收入較弱，不過仍將今年每股盈利增長預測提升4.8%至0.79美元，明年則提升1.2%至0.93美元。目標價維持59元，評級維持「與大市等同」。

明報記者 歐陽偉昉