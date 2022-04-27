堅持「清零」 大摩三降中國經濟預測

大摩報告指維持清零政策觸發投資者憂慮中國政策並非以經濟目標為主，或會導致潛在基本面出現變化。另政策亦令當地生產恢復緩慢，加上「閉環」封城防控措拖，因此將今年中國經濟增長調降0.4個百分點至4.2%，其中第二季GDP料按季錄得負增長0.5%，第三季按季增長則為1.8%。

料長者接種足 將放棄清零

該行又指出，在政治及公共衛生等層面考量下，相信今年完成黨代表大會，以及80歲以上高齡人口疫苗接種率升至較高水平後，中國將會放棄清零政策。另人行屆時或會將再降準0.75個百分點，並降低基準利率20個基點。

瑞銀：消費股盈利受影響

至於人民幣近期匯率下跌，大摩認為相關跌勢仍屬可控，加上中國貿易保持錄得盈餘，以及過去兩年商業銀行外幣存款大幅增加，有助作人民幣下跌的緩衝。截至晚上9時，人民幣在岸價報6.5478，升116點子（1元等於1萬點子），離岸價報6.5771，跌75點子。

此外，瑞銀報告稱，相信中國在接種兩針甚至加強劑的人數達到較高比例之前，部分出行限制措施將會延續，並影響消費板塊表現。