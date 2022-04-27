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零售綠債開售 有散戶認購1000手 iBond罕見跌穿100元 專家：投資者尋更高息產品

標籤：經濟

【明報專訊】港府首批3年期綠色零售債券昨日首日認購，各大銀行透露，首日認購反應熱烈，招商永隆銀行有客戶最多認購1000手綠債，工銀亞洲則有客戶最多認購500手。不過同屬由政府發行，目前仍在掛牌的兩期iBond昨日則罕見跌穿100元的面值，大新銀行經濟師溫嘉煒認為，目前港府發行的債券息率相比起同年期美國國債息率低，是次的零售綠債保證年息即使加至2.5厘，對一班專業投資者而言亦「不太吸引」，保證年息2厘iBond價格下跌，亦顯示投資者傾向尋求更高息產品。

明報記者 陳麗歡

工銀亞洲表示，綠債認購首日，平均每人認購金額約11萬元或11手；最高認購額為500萬元，即該客戶共認購500手綠債。招商永隆則稱，首日平均每人認購21手綠債，最多認購達1000手；中信銀行（國際）平均每人認購超過9手綠債；最多有人認購50手。

中銀：兩小時獲數千人認購

恒生銀行（0011）亦透露，平均每人認購超過8手綠債；中銀香港（2388）線上平均每人認購7手，綠債開售首兩小時獲數千位客戶認購；匯豐則未有交代認購客戶人數及平均認購手數，僅表示首日認購反應熱烈。

零售綠債與iBond相同，每手入場費為1萬元，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，但保證回報為2.5厘。翻查目前仍在掛牌的兩隻iBond，分別為2020年發行、明年到期的第七批iBond（4239），昨日跌至100元，即與發行面值相同。至於去年才發行、2024年到期的第八批iBond（4246），昨日更一度跌穿發行價至99.85元，收市報100.05元。溫嘉煒表示，該兩隻iBond保證年息均為2厘，較現時市面同年期的短期債券孳息率而言相對較低，這亦反映保證年息2厘的iBond已不受歡迎，有投資者寧願以低於發行價沽出，以尋求更高息率投資。

溫嘉煒又表示， 本港通脹穩定，通脹率難升超過綠債的保證回報、即2.5%。但另一邊廂，美國目前正值加息周期，將令美國短期債券的息率進一步上升。

美3年債息曾升至2.9厘

以3年期的美國國債孳息率為例，近日一度升至逾3年高位的2.9厘，今年以來已累計升近兩倍；相比同樣年期的香港綠債或iBond收益率更高。