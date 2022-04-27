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生豬價急跌逾五成 萬洲首季多賺35%

標籤：經濟

【明報專訊】「豬肉股」萬洲國際（0288）昨日收市後公布，截至今年3月底的首季撇除生物公允價值調整首季純利約3.95億美元，按年增長34.8%；集團首季收入按年跌近1%，惟因期內作為原材料的生豬在內地平均價急跌逾五成，抵消收入下跌影響。不過，萬洲表示，全球通脹或會為今年餘下期間經營帶來挑戰。

股價昨升2.1%

萬洲股價昨日升2.1%。由於海外市場增長抵消內地市場銷售下滑影響，萬洲今年首季肉製品收入為35.81億美元，按年升逾一成，惟期內豬肉貢獻收入則下跌約13.5%至26.3億美元。

集團今年首季肉製品的銷量為82.8萬公噸，按年跌1.2%。於中國銷量下跌2.5% ，主要原因是在低原料成本環境下，市場競爭加劇，加上疫情防控措施影響市場運作所致。其他海外市場方面，期內美國銷量下跌3.5%，歐洲銷量則上升20.7%。

美國地區利潤大升逾55%

萬洲表示，集團首季度經營利潤增長，主要由於內地肉類價格保持低位，減低集團原材料成本所致。據集團披露，截至今年3月底止季度，中國平均生豬價格按年跌56.1%，至於美國平均生豬價格及豬肉價值分別上升15.3%及10.6%。

海外市場方面，儘管成本及開支上漲，在強勁消費的支持下，集團美國地區經營利潤大幅上升55.7%。於歐洲則受原材料及燃動力成本飈升的負面影響，經營利潤則下跌35.7%。

集團表示，雖然預期非洲豬瘟及疫情所產生的負面影響將會逐步減弱，但預警全球通脹壓力會帶來新的挑戰。