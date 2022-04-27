阿里創業比賽 醫療環保初創獲勝

獲逾3100萬投資 探灣區市場

至於10強隊伍亦有機會參與由基金安排，與香港或大灣區其他城市的初創及企業交流，藉此探索大灣區市場。

Gense Technologies主要從事開發醫療保健產品，針對肝、肺、腎等醫療成本高昂疾病的早期檢測和慢性疾病管理，研發出用於診斷篩查的便攜式自助醫學成像設備。Gense Technologies聯合創辦人陳柏衡表示，人才及資金一直是公司主要考量因素，會在全球各地搜尋人才，亦會藉此探索相應的市場機遇，資金則是透過參加各大型創科比賽，獲取更多投資者的資金扶持。陳柏衡又稱，大眾化的醫療科技產品有助提升整體醫療體系，亦是未來市場趨勢，公司目前正向各大型機構，如老人院及醫療保險公司等服務機構推薦公司產品。

拓收集海洋垃圾電動船

另一獲隊伍Open Ocean Engineering則是從事先進科技、主力開發收集海洋垃圾的電動船Clearbot，機械船能透過太陽能供電，自主運作，可設定泊位及清潔範圍，在GPS配合下，自動巡視河道和收集水面垃圾，公司願景是發展成「船舶界Tesla」。行政總裁兼創辦人Sidhant Gupta表示， 公司正嘗試聯絡不同政府部門、房地產及清潔服務等公司推薦產品。