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中型股突急瀉 疑中資基金爆倉 創夢天地曾跌逾七成 擬斥2億回購

【明報專訊】由「賭王公子」何猷君任首席營銷官（CMO）的手遊股創夢天地（1119），昨午連同數隻中型股午後齊齊大跌，其中創夢最多曾急瀉逾七成，收市跌幅仍接近五成，單日蒸發近29億元市值。據市場消息指，今次創夢股價急跌，主要與有持少數股權的中資基金「爆倉」有關，同日除創夢外，索信達（3680）、中國車市（1490）等亦有洗倉迹象。創夢昨晚發公告澄清業務如常，並擬斥資最多2億元回購。

明報記者 陳偉燊

創夢天地股價昨日上午大部分時間在4元水平徘徊，至下午2時左右，市場開始湧現「劈價」沽盤，拖累股價在34分鐘內暴跌超過七成至1.06元低位。雖然其後因為有承接跌幅收窄，但收市價2.09元，較周一仍跌49%；該股全日合共錄得2.61億股成交，較周一急增109倍，總成交額約5.54億元。集團昨晚發公告，強調業務運營正常，並認為現時股價被嚴重低估，加上財務和業務狀況良好，有充足財務資源進行回購，計劃以最多2億元，每股不高於5元入場回購。

以昨日收市價計，分別持有創夢天地約18.64%及17.96%股權的主席陳湘宇及騰訊，持股單日蒸發5.32億及5.01億元市值。市場盛傳，昨日創夢天地股價急挫，與集團在去年12月配股時接貨的中資基金相關投資者「爆倉」沽貨有關。

昨日另有其他二、三線主板股同樣在下午股價暴跌，當中索信達、中國車市及智欣集團（2187），全日分別跌67.6%、33.3%及25.6%，市值各單日蒸發13.62億元、3.7億元及5.16億元（見表）。當中索信達在昨日最多更曾跌逾八成。索信達晚上發公告，不知悉股價波動原因，強調業務營運正常；智欣則表示，集團主席葉志杰昨日向3名第三方沽售共9000萬股，相當於約12.03%股權。

券商：市場「收水」 勿沾流通量低中細價股

第一上海首席策略師葉尚志表示，昨日多家細價股急跌及湧現大量成交，與市場出現「收水」、A股表現不濟有關。

他提到，內地融資融券金額已由去年高位的1.92萬億元人民幣，至近日跌穿1.6萬億元人民幣，陸續出現金融機構追收孖展及要求補倉；他指出，金融機構在跌市中難免「落雨收遮」，呼籲散戶在市場出現流動性風險時，不要再貿然沾手流通量低的中、細價股，並審慎使用孖展。永裕證券董事總經理謝明光亦稱，港股已經連跌多天，已見業界相繼追收孖展，在市場活躍的莊家亦受影響。