Vivere Lifesciences煞停SPAC上市

衛哲發起Vision Deal尋求上市聆訊

知情人士表示，Vivere Lifesciences以1.3億美元價格出售SPAC股票，本應是香港第二家上市的SPAC，但該公司在公開帳目之前叫停計劃，並決定等待市場穩定後才再推出。

本港在今年1月開始落實引入SPAC機制，監管機構和銀行家希望藉此能吸引國內投資者透過SPAC上市。 但是，自首家SPAC Aquila（7836）於3月中上市後逾一個月，至今尚未有第二家SPAC掛牌。具港交所網站顯示， 有11家公司已提交SPAC初步上市申請，但銀行家認為在市况出現明顯改善前，不會有太多SPAC推動上市。

據Vivere Lifesciences 於今年2月所提交的上市文件顯示，由發起人鼎珮資產管理、天境生物、伍兆威、朱杰倫及陳雅均創辦。該公司擬將更多聚焦中國或其他具有中國視角的全球醫療健康行業的公司，尤其專注於從事生物科技、診斷、醫療專業設備、新型平台技術及醫療健康相關科技等領域。