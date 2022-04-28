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FT：房地產調控 中國領導層現分歧

【明報專訊】內地高層官員就整頓地產商問題，據報有不同意見。英國《金融時報》（Financial Times，簡稱FT）昨日引述6名中央官員報道，以國務院副總理劉鶴為首的陣營，擔心政府低估房地產行業整頓及防疫封控措施對經濟的影響；但另外兩名副總理韓正和胡春華跟住房部立場一致，希望在開發商如何使用預售款方面維持施壓。

劉鶴陣營憂影響經濟

報道指出，劉鶴及其主持的金穩委，希望讓內房更自由地分配來自預付款的收入，報道引述與劉鶴持相同看法的政府顧問稱，內房開發商延期還款已變得常見，憂慮該行業持續疲軟，會令壞帳飈升，使整個金融業受影響。

不過，一名屬韓正和胡春華陣營的消息人士稱，不是每個金融機構都會倒下，認為可以讓健康的銀行來救助有問題的銀行。

韓正胡春華傾向繼續限預售款用途

報道亦特別提及，雖然劉鶴一直被認為是中國最具影響力的財金官員，但韓正為3名副總理當中地位較高，未來更有機會接替總理李克強之位。

對於貨幣政策，劉鶴及人行行長易綱亦處同一陣營，都擔心泡沫再度膨脹，所以希望通過有針對性的貸款指引和下調存準率，而不是廣泛放水的方式救經濟。同時有見美國不斷加息，憂慮減息可能會削弱人民幣匯價並引發資本外逃。

中國為緩解全國商品房銷情下滑，各地陸續出招鬆綁限售、限購及限貸等。兩大「新一線城市」南京、佛山傳齊齊出招救市，據內媒引述南京部分銀行消息指出，當地近期調整首套房貸利率認定標準，如結清貸款且名下無房，再次購房將認定為首套房利率。

廣東佛山也傳出台樓市新政，對最近一次契稅繳納時間或不動產登記時間滿5年的商品房，居民家庭在線上辦理購房資格核驗時，該商品房不計入居民家庭擁有住房套數。

習近平傳下令 確保經濟增速超美

另《華爾街日報》昨引述知情人士報道，國家主席習近平已對中國官員下令，要確保中國今年的經濟增速超越美國。知情人士更表示，為響應習近平提振經濟的號召，中央正討論加快大型基建項目建設的計劃，尤其是製造業、科技、能源和食品行業的項目。去年第四季，美國經濟按年增長5.5%，增速超過中國經濟的4%，為20年來首次；情况引發中國官員不安。中國央行貨幣政策委員會委員王一鳴表示，中國應該實施更大力度的宏觀政策來對冲疫情的影響。