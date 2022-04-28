中壽新業務價值跌14% 稱業務結構有優化

中壽今年首季保費收入為3150.11億元，按年下降2.74%，除新造業務下跌，續期保費亦按年下跌3.31%至2141.16億元。保單利潤率較高的期交業務，首年保費按年下跌4.26%至653.66億元，其中10年期及以上首年期交保費，按年跌2.8%至191.06億元。第一季是內險「開門紅」傳統熱門銷售季度，但也未能帶動個人保險銷售人數回升，截至首季末為78萬人，按季續跌4.88%。

首季純利按年跌46.9%

此外，中壽首季純利亦按年急跌46.9%至151.78億元，公司指是受當期權益市場波動，以及去年同期基數較高的綜合影響，令投資收益按年下降。中壽期內總投資收益率為3.88%，按年下跌2.56個百分點，總投資收益為445.58億元，按年下跌31.57%。

中壽表示，內地疫情近期增加，進一步加大下行壓力，令保險行業發展進一步放緩。另外，今年首季內地利率水平仍處於低位，股市出現較大回調，亦令公司投資收益受壓。