油價飈 中石化上季多賺24%

中石化股價昨日在績前收升不足1%。集團第一季經營收益329.6億元，按年增長13.6%。最大業務為煉油板塊，首季錄得稅前利潤229.19億元，按年增15.2%。完成原油加工量6419萬噸，增長2.7%；生產成品油產量3736萬噸，增長4.7%。

受惠油價急升，首季勘探及開發業務稅前利潤114.63億元，按年大增2.73倍。油氣當量產量增加3.7%至1.21億桶油，原油實現價格大增62.2%至每桶89.02美元，天然氣實現價格升15.2%至每千立方尺8.14美元。集團表示，期內在順北、勝利、四川盆地等地區取得油氣勘探重要突破，並加快推進順北、塔河等原油產能建設。

化工業務利潤大跌近八成

國際油價上漲令集團化工業務毛利收窄。化工業務首季稅前利潤按年下跌79.5%至18.9億元。營銷及分銷業務稅前利潤則增長5.2%，成品油總經銷量下跌1.8%至5102萬噸，境內成品油總經銷量增加2.6%至4106萬噸。