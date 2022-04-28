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YouTube廣告增長受烏戰打擊 Alphabet首季業績遜預期 股價早段跌

【明報專訊】受俄烏危機及宏觀經濟條件惡化等影響，數碼廣告市場收入增長放緩。受YouTube廣告收入增長放慢拖累，Google母企Alphabet（美：GOOG）第一季廣告總收入按年增長22%至547億美元，略低於分析師預期。YouTube上季廣告收入接近69億美元，較分析師預期少約6億美元。Alphabet股價早段跌5%。

美股三大指數在周二急挫後，早段回升。波音首季收入按年跌8%至139.9億美元，且虧損擴大，股價早段挫逾一成。受俄羅斯暫停向波蘭及保加利亞供應天然氣等影響，歐元兌美元跌穿1.06，創5年低位。美匯指數升穿103，創2017年1月以來高位。

美匯指數升穿103 創5年來高位

YouTube廣告收入上季按年僅增14%，較去年第四季及去年第一季分別為25%和49%的按年升幅顯著放慢。雖然新冠疫情緩和後，仍有超過20億每月活躍用戶花更多時間收看YouTube，但對YouTube廣告收入的推動作用不大。

Alphabet財務總監波拉特（Ruth Porat）稱，YouTube收入下降的部分原因，是俄烏危機在整個歐洲產生連鎖反應。她說，Google已暫停俄羅斯多數商業活動，而歐洲廣告商的支出也有所減少，與其他Google業務相比，戰事對YouTube廣告產生較大影響。波拉特警告，由於匯率的負面影響，加上Google幾乎完全關閉俄羅斯業務（佔去年收入1%），第二季將面臨更大挑戰。

由於擔心通脹飈升、聯儲局加息以及地緣政局緊張，投資者重新評估科技股的估值。以科技股為主的納指今年以來跌兩成。截至周二，Alphabet股價今年迄今累計跌18%，但抗跌力勝過其他依賴網上廣告收入的科技巨企，原因是Google整體基於搜尋的廣告業務，較不易受到供應鏈問題等影響。相比下，Google在廣告領域的最大對手、facebook母企Meta（美：FB）今年以來股價跌46%（見圖）。

Google旅行搜索量超疫前水平

Google的旅行相關搜索量已超越疫情爆發前水平。Google上季搜尋業務的收入按年增長24%至396億美元，佔集團總收入58%。

此外，Google雲端業務收入按年增長44%至58億美元，符合預期，但落後於競爭對手——微軟Azure的46%增幅。整體而言，Alphabet上季收入增23%至680億美元，略低於預期。利潤按年跌8%至164億美元。

Spotify高級訂戶增長遜預期 股價1年低

此外，音樂串流平台Spotify（美：SPOT）因撤出俄羅斯市場，首季損失150萬高級付費訂戶。整體高級訂戶人數按年增長15%至1.82億，略低於預期，其股價早段挫逾一成，見52周低位。

（綜合報道）

[國際金融]