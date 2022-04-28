李曉佳：TVB攻內地 可以去到幾盡

賺最多150萬 輸最多1900萬

TVB今次是透過持股70%的合營公司上海翡翠東方，與黎瑞剛旗下華人文化合作拍劇，根據協議，當中翡翠東方出資約1900萬元，最多可以收取2057萬元劇集播放及發行收入，但如翡翠東方收入少於投資額，有權向TVB索償最多1900萬元；即最多賺150萬元或8%（仍要與黎瑞剛分成），輸的話最多輸1900萬元。

在筆者看來，這項投資條款真的一點也不吸引，但TVB去馬了，何解？其一是成本控制，據知今次是TVB首次透過合營公司搞合拍劇，過往參與度大，投資額亦更大，TVB之前曾經透露，過去拍攝合拍劇，每集成本平均120萬至130萬元。今次拍劇總投資額1.21億元，當中翡翠東方出資僅佔15%；根據資料，持有翡翠東方其餘30%股權的，亦是華人文化，換言之是「人哋（黎瑞剛）出雞」，TVB只負責出豉油。《隱娘》一共26集，每集成本下降至約73萬元。

另一個原因更簡單，投資條款不吸引，但TVB願意，因為他進軍內地市場的意願非常強烈。事實上，筆者從公告理解，TVB是希望借黎瑞剛在內地的娛樂網絡，建立類似的商業模式，只要長拍長有便有利可圖，因為TVB一直堅信，內地市場非常龐大。事實上，現時代表TVB出任翡翠東方董事的高層曾志偉亦多次強調，合拍劇可以為他們帶來更多資金和演出機會。

「港味」娛樂文化 可販賣多久？

作為商業決定，TVB的想法似乎合理，但筆者認為，發展境外市場最重要還是要有特色，這個問題新合拍劇模式似乎無從解決；無疑近一兩年「港味」在內地似有市場，但那只是在販賣1980至90年代的香港娛樂文化，找來一班昔日藝人說普通話做節目，但這種缺乏特色的翻炒可以販賣多久？我不知道，只知《聲生不息》，不了。

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[李曉佳 財經澡堂]