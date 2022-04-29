金管局料港元今輪更多觸弱方保證

港匯自1月高位跌617點子

截至晚上10時，港匯報7.8465，自1月中高位下跌617點子（1元等於1萬點子）。港美息差自今年1月起擴大，目前1個月拆息息差有0.5厘。劉應彬表示，目前港元銀行體系總結餘有3375億元，短期港元拆息上升速度或會滯後，未必會跟上美元拆息，銀行何時加息則視乎自身資金成本結構等因素。

他又表示，隨着港美息差擴闊，會有資金由港元流出至美元，不過香港作為國際金融中心，已習慣資金進出，例如2020年本港有3835億元流入，聯匯制度可應付資金大進大出。

星展：初期較恐慌 資金頻流出

聯儲局在2017年10月啟動縮表，港元分別在2018年4至8月，和2019年3月觸發弱方兌換保證，分別流出1034.8億和221.29億元。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，通常12個月遠期港匯差價達到400點子，或港美息差達0.7厘，會觸發套息交易的誘因，在聯儲局5月加息後，港匯很有機會觸發弱方兌換保證。

對於資金流出速度，李若凡表示，按照上次經驗，觸發後初期市場因為較為恐慌，資金流出會較頻密，但及後將逐漸減少，預料銀行體系總結餘至今年底會跌至1000億至2000億元，但跌至2019年3月低位的542億元機會則較低。