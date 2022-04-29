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中海油特別息連末期息派1.18元

【明報專訊】中海油（0883）早前預告A股上市後會補派去年末期息，及連同公司H股上市20周年的一次特別股息合併派發。集團昨宣布，派特別股息1.18港元。集團首席財務官謝尉志表示，在今次1.18港元股息中，末期股息為0.5港元，上市周年特別息為0.68元，去年全年股息連同上市周年特別股息，派息率達79%。

受惠高油價 首季多賺1.32倍

集團回A後，按例要公布季度業績，昨日收市後公布首季純利按年大升1.32倍，至343.01億元（人民幣．下同），營業收入按年升73.5%至908.98億元。集團指主要受惠國際油價上升和銷量增加。中海油首季石油平均實現價格為每桶97.47美元，按年升65%。謝尉志表示，內地疫情沒有影響集團海上採油進度及時間表，首季產量亦符合預期。中海油昨日績前收報10.84港元，升3.6%。他表示，集團生產經營沒有受到明顯的影響，產量更超過預算，首季油氣淨產量按年升9.6%至1.51億桶油當量，符合預期，完成全年四分之一目標產能。

產量按區域劃分，首季國內淨產量為1.09億桶油當量，按年升15.4%。海外淨產量為4170萬桶油當量，按年跌3%，跌幅集中於中國以外的亞洲地區。謝尉志表示，現時海外業務正常運營，沒受俄烏戰爭及美國制裁影響。

中海油同時亦公布，徐可強因工作需要，已辭任首席執行官，及調任為非執行董事。集團已委任周心懷為執行董事及首席執行官。