渣打季績勝預期 料今年收入超目標 港以外地區業務帶動 淨息差疫後最高

明報記者 歐陽偉昉

渣打提升業績指引目標，帶動績後股價最多升12.31%，見3月初以來高位，全日收報52.9元，升10.44%。股價在倫敦時段再升，截至晚上約9時半時報較港股收市高逾1%。渣打今年首季有形股東權益回報率為11.1%，按年升0.3個百分點，集團行政總裁溫拓思表示，有機會提早實現在2024年達到10%的目標。另外，該行目標在2024年，將風險加權資產收入回報提升至6.5%，而今年首季已按年上升1.1個百分點至6.4%。

首季淨利息收入按年升10%

以固定匯率計算，渣打淨利息收入按年上升10%至17.9億美元，略優於市場預期的17.16億美元。首季按季提升的10點子淨息差，有7點子由3個月港元拆息等利率上升帶動。渣打預期全年平均淨息差將上升至約1.4厘，即較去年度上升約19點子，加上預期今年資產增長低至中單位數，帶動淨利息收入上升。

不過，該行指出，未來央行往後再加息1厘，該行所獲的得益會受多個因素減弱，包括存款成本上升、香港按揭息率升近封頂上限等。

首季非利息收入按年升11%至24.84億美元，好過市場預期的21.46億美元，主要由於淨交易收入按年上升21%帶動。賀方德表示，期內市場波動增加，企業客戶在選擇權工具和外匯對冲需求上升，大宗商品波動亦帶動客戶有以金融工具固定價格的需求，金融市場業務收入上升。另外，該行在俄羅斯的風險敞口不多，因此所受損失不大。

今季信貸減值撥備2億美元

渣打首季基本經營收入按年升11%至42.74億美元，經營支出按年上升8%至26億美元，該行表示，由於預期收入增加帶動與表現掛鈎薪酬支出上升，全年經營支出將略高於107億美元指引，但維持可實現正收入與成本增長差（JAWS）。此外，渣打今季信貸減值撥備2億美元，主要來自中國內地商業房地產風險敞口，以及斯里蘭卡主權評級下調，預期今年撥備會開始回復正常，至中長期貸款損失率範圍的30至35個點子。