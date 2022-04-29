moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

開店平台：港網購佔比料續升 O2O成大趨勢 商戶去年增近兩倍

【明報專訊】新冠病毒疫情加速本港電商發展，網上開店平台SHOPLINE昨日發布《2022香港開店白皮書》，指去年本港在平台上以O2O（線上線下全方位銷售）形式經營商戶數目按年增長近兩倍。集團香港區副總經理趙公亮表示，儘管近期疫情緩和，但發展電商已是零售市場不可逆轉的趨勢，相信網購在本地整體零售額佔比，將會從目前約一成水平持續上升。

明報記者 周綺琪

據SHOPLINE數據顯示，截至去年12月底，平台香港註冊開店商戶數目較2020年、即疫情爆發前增長1.25倍，其中去年5月至7月份期間，按月商戶數目增幅最為明顯，時間與政府發放消費券的時間脗合，相信部分源於商戶加緊步伐拓展網上銷售、把握消費券商機所帶動。

據SHOPLINE數據，平台上香港商戶去年總營業額及總訂單量，分別按年增長41%及47%。按產業類別劃分，年內綜合零售商戶營業額佔比達20.3%，位居首位；流行衣飾佔比達20.1%，排名第二位；第三位則為飲食產品，佔比達17.8%。各網店產業增長方面，生活起居類商戶營業額按年增長達1.39倍，另美妝保養品類別商戶亦按年升1.01倍。

趙公亮表示，按平台數據分析，香港O2O商戶平均GMV較單純只經營網店商戶可高出5倍。他形容現時本港已出現「零售大遷徙」情况，不少實體店陸續投入發展網店，消費者亦已習慣網購的生活模式，因此相信即使疫情緩和，網購市場規模亦會持續增長。他續指，有機構預測今年本地電商滲透率將高達72.6%，相信網購佔本地整體零售比例，勢將超越現時水平。

指「零售大遷徙」 實體店紛進軍網上

除了發展O2O銷售，趙公亮表示，直播行銷亦為未來市場趨勢，其中SHOPLINE商戶去年直播訂單量按年急增14倍。當中有84%受訪商戶稱，追星文化帶動了更多香港消費者觀看直播銷售；另有逾八成商戶相信，今年明星代言效應將會持續帶動有關產品銷售增長。

至於去年政府發放消費券期間，SHOPLINE香港商戶期內訂單總商品交易額（GMV），按年增長四至七成；訂單總量則按年升六至八成。平台表示，有逾七成受訪商戶表示電子消費券有帶來額外營業額，部分更稱相關增長達兩倍或以上。