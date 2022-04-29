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美國首季GDP意外跌1.4% 分析料貿易逆差拖累 本地消費保持向上

【明報專訊】受貿易逆差等因素影響，美國第一季經濟出乎意料倒退。第一季GDP初值，按季折合成年率收縮1.4%，由第四季的6.9%增幅斷崖式下滑，是2020年次季因新冠疫情而陷入經濟衰退以來，最差的季度表現。分析師原預期，上季GDP可增長1.1%。

CNBC形容，上季數據反映美國經濟由去年錄得的1984年以來最強勁增長，突然逆轉。美國2021年實際GDP增幅達5.7%。不過市場鑑於通脹壓力之下，上季的消費者實際支出按季折合成年率仍增長2.7%，較第四季的2.5%升幅加快，認為經濟動力仍未受損，將GDP收縮歸因於貿易逆差等影響，美股三大指數早段向上。

美股三大指數早段揚

美企業績理想，也對大市有推動作用。facebook母企Meta（美：FB）上季恢復用戶增長，早段股價升近兩成。麥當勞（美：MCD）、高通（美：QCOM）等收入及盈利勝預期，早段股價分別升逾2%及6%。

經濟收縮無礙交易員押注聯儲局加快加息。昨晚的利率期貨數據顯示，交易員預期聯儲局5月加息半厘，將基準利率提升至介乎0.75至1厘的概率，達到96.5%，較之前一天微升。在5月加息半厘的基礎上，6月再加息0.75厘的概率，也高達84.1%，較一天前升近10個百分點。在5至6月合共加息1.25厘的基礎上，7月再加息半厘的概率亦達到八成，較之前一天高出逾10個百分點。

10年債息見2.86厘 油價漲

美匯指數昨晚在103.5的高位徘徊。美國國債價格下滑，兩年期國債孳息率升至2.66厘，美國10年期國債孳息升至2.86厘。市場衡量俄羅斯原油供應減少的影響，國際油價昨晚升逾1%。

今年頭3個月，多個因素困擾美國的經濟，首先新冠變種病毒Omicron的疫情蔓延妨礙了整體經濟活動，加上俄烏危機影響了部分商業活動，以及通脹持續在40年高位徘徊。美國國內生產總值物價指數繼續攀升，繼第四季按季增長7.1%後，第一季增長再加快至8%。

上季經濟下滑，主要由於進口增加，以及美國各級政府支出減少等因素。美國貿易逆差擴大，令上季的GDP增長削減3.2個百分點。此外，庫存投資放緩，也令GDP增長削減近1個百分點，而庫存投資正是推動去年下半年經濟增長的重要因素。

儘管華爾街分析師預期，美國陷入經濟衰退的機會不大，但聯儲局準備大幅加息遏抑通脹，將會為經濟帶來挑戰。市場普遍預期，聯儲局今年底前將合共加息2.5厘，令基準利率提升至介乎2.75厘至3厘。此外，儲局最快下月縮減資產負債表，大幅收緊貨幣政策將為經濟帶來潛在風險。

（綜合報道）

[國際金融]