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買樓投資 可移居迪拜

【明報專訊】如有意移居迪拜，主要有4種途徑，包括以投資方法取得兩年居住簽證，在迪拜自由貿易區投資100萬迪拉姆（約213.7萬港元）或以上的物業，如物業價值超過200萬迪拉姆，買家須預先繳付100萬迪拉姆；同時買家要附合某些條件，包括主申請人年滿18歲或以上、無犯罪紀錄、申請人每月收入1萬迪拉姆等值（約21,370港元），以及沒有傳染病並通過體檢。

購200餘萬物業 最低門檻

另一移居方法是申請10年居住簽證。申請人須在迪拜投資超過1000萬迪拉姆於任何資產，當中物業投資最多佔40%，即約最多400萬迪拉姆。或可申請較短的5年居住簽證，投資額須為500萬迪拉姆，可每5年續簽一次。

此外可申請5年退休簽證，申請人年齡須為55歲或以上，擁有超過200萬迪拉姆的物業投資，或每月有2萬迪拉姆以上的固定收入證明，簽證每5年可續期。

至於技術居留，則採計分制，申請人有大專3年或學士畢業可獲10分，碩士畢業可獲11分，碩士以上學歷12分；申請人最少有兩年工作經驗，每兩年工作經驗可獲1分，最高可獲10分。申請人須為55歲以下，年齡介乎18至24歲及30至34歲可獲8分，25至29歲可獲10分，35至39歲可獲6分，40至44歲可獲4分；擁有資產包括現金、股票、股權證、房產等，價值滿10萬歐元可獲1分，20萬歐元可多獲1分。申請人亦須參加IELTS考試，4個部分均須達5級以上水平。

[黃清瑤 海外置業錦囊]